Alle Gewinner der FIFA-Klub-WM

2009: FC Barcelona (Spanien)

Was für eine Mannschaft! Was für eine Titel-Ausbeute! Der FC Barcelona holte am 19. Dezember 2009 in Abu Dhabi die Klub-Weltmeisterschaft. Die Mannschaft von Pep Guardiola war mit diesem sechsten Titel in einer Spielzeit am Zenit angelangt. Fast wäre dieser totale Triumph geplatzt, denn Estudiantes de la Plata führte bis zur 89. Minute 1:0. Doch dann hievte Pedro die Katalanen gegen die Argentinier in die Verlängerung, Lionel Messi machte in der 110. Minute den 2:1-Siegtreffer. imago images