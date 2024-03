"All das erfahren Sie morgen": Streich spricht über seine offene Zukunft

Derzeit fragt man sich nicht nur in Freiburg, wie es mit Trainer Christian Streich weitergeht. Der 58-Jährige verriet nun, dass am Montag Klarheit herrschen werde.

Wie geht's mit ihm weiter? Am Montag will Christian Streich die Öffentlichkeit informieren. IMAGO/Steinsiek.ch

Seit Januar 2012 leitet Christian Streich die Geschicke beim SC Freiburg - und er führte die Breisgauer in ungeahnte Sphären. Seit einigen Jahren redet der Sport-Club fast immer ein Wörtchen mit, wenn es um die internationalen Plätze geht.

Am Donnerstag verabschiedete man sich beim 0:5 bei West Ham jedoch aus der diesjährigen Europa League - und Streich, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, kündigte kurz darauf an, Anfang kommender Woche über seine persönliche Zukunft informieren zu wollen. Nun wurde der 58-Jährige konkreter und kündigte nach der 2:3-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen seine Entscheidung für Montag an. "All das erfahren Sie morgen", sagte Streich auf Nachfrage.

Per se ist es nichts Ungewöhnliches, dass Mitte März unklar ist, ob es es auch in der kommenden Saison gemeinsam weitergeht. Seit geraumer Zeit verlängert Streich seinen Vertrag immer nur für ein Jahr - zuletzt entsprechend im März 2023. Auch diesmal?

Er hat eine Ära geprägt, das steht außer Frage. Christan Günter über Christian Streich

Wie es mit ihm weitergeht, ist ein großes Geheimnis. Alles scheint möglich, zuletzt gab es Spekulationen über einen etwaigen Abschied. Innerhalb der Mannschaft will man davon nichts wissen, wenngleich Kapitän Christian Günter sagte: "Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden seine Entscheidung respektieren und mittragen. Wir hoffen natürlich, dass er weitermacht. Er ist ein herausragender Trainer und ein herausragender Mensch, für den es mehr gibt als Fußball. Er hat eine Ära geprägt, das steht außer Frage."

Nicht nur Günter sieht das so, ähnlich hatte sich Nicolas Höfler bei DAZN geäußert. "Ich wünsche mir sehr, dass er weitermacht. Ich schätze ihn sehr, er ist ein brutal guter Trainer", sagte der Mittelfeldspieler und betonte: "Wir hatten eine extrem erfolgreiche Zeit. Ich hoffe sehr, dass er weitermacht. Das hoffen alle im Team und im Verein."