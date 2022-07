Alderete vor einem Wechsel nach Getafe

Er war in der Vorsaison als Hertha-Leihgabe Stammkraft beim FC Valencia - und bleibt in Spanien. Innenverteidiger Omar Alderete (25) steht nach kicker-Informationen vor einem Wechsel zum FC Getafe.

Aus Herthas Trainingslager in Burton upon Trent berichtet Steffen Rohr

Marcel Koller war voll des Lobes über seinen einstigen Schützling. Er nannte Omar Alderete "jemanden, der immer gewinnen will", und bescheinigte ihm "eine gute Spieleröffnung, eine gute Größe und einen starken linken Fuß. Ich denke, Berlin kann sich auf ihn freuen." Koller hatte den 1,88 Meter großen Alderete beim FC Basel trainiert, nach dem Wechsel des Abwehrspielers zu Hertha BSC Anfang Oktober 2020 sagte der Coach dem kicker: "Omar hat eine feine Technik, aber er ist zugleich ein robuster Spieler. Das ist in der Bundesliga gefragt. Deshalb passt er dort gut hin, wie ich finde."

Es passte dann doch nicht ganz so gut wie erhofft. Nach einer Saison in der Bundesliga (16 Einsätze) ließ sich der paraguayische Nationalspieler im Juli 2021 zum FC Valencia ausleihen und setzte sich dort durch (29 Spiele/2 Tore in La Liga). Bei einem Einzug in den Europacup hätte eine Kaufpflicht in Höhe von 7,5 Millionen Euro gegriffen, doch Valencia verlor Ende April das Finale der Copa del Rey gegen Betis Sevilla im Elfmeterschießen und landete in der Liga auf Platz neun.

Wechsel im zweiten Anlauf

Gedankenspiele, Alderete dennoch fest zu verpflichten, gab es in Valencia, wie auch bei den Sevilla-Klubs FC und Betis sowie bei Atletico Madrid. Jetzt aber macht dem Vernehmen nach ein Klub das Rennen, der dem Linksfuß bereits im Januar 2020 - als Alderete noch in Basel, auf seiner ersten Europa-Station, spielte - ein Angebot unterbreitet hatte: der FC Getafe.

Der La-Liga-Fünfzehnte des Vorjahres ist nach kicker-Informationen mit Hertha BSC in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Kauf, eine Finalisierung des Transfers in der ersten Hälfte der neuen Woche gilt als realistisch. Alderete, der in Berlin einen Vertrag bis 2025 besitzt, musste nicht wie die anderen Nationalspieler bei Hertha BSC am 4. Juli ins Training einsteigen, sondern wurde freigestellt, um seine Zukunft zu klären. Jetzt zeichnet sich ab, dass sie in Getafe liegen wird.