Adeyemi: Erst Spiegelbild, dann erfolgreicher Seitenwechsel

Nach Anlaufproblemen erzielt Karim Adeyemi im Spiel von Borussia Dortmund bei Union Berlin einen wichtigen Treffer - und gibt sich danach selbstkritisch. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl fordert eine Steigerung.

30 Minuten gelang Karim Adeyemi beim Spiel von Borussia Dortmund bei Union Berlin wenig bis gar nichts: Fehlpässe, gescheiterte Dribbling-Versuche, Missverständnisse - der erste Bundesliga-Startelfeinsatz des 22-Jährigen seit Mitte November startete ähnlich unglücklich wie der letzte endete. Damals wurde er beim insgesamt fatalen Auftritt in Stuttgart (1:2) zur Halbzeit ausgewechselt - kicker-Note 6.

Doch in Union verdiente sich Adeyemi eine längere Spielzeit. Rund um die 30. Minute wurde er von Trainer Edin Terzic im Tausch mit Jadon Sancho von links nach rechts beordert und kanalisierte dort wenige Minuten später seinen inneren Arjen Robben. Marcel Sabitzer schuf dem Außen mit einem Tiefenlauf Platz für den Weg nach Innen, Adeyemi zog an und kurz hinter der Strafraumgrenze ab. Der Ball flog in einem sehenswerten Bogen an die Unterlatte und von dort ins Tor - die Führung und gleichzeitig der Wegbereiter des wichtigen Siegs. Ein "Spiegelbild" des Dortmunder Spiels sei er gewesen, befand Terzic anschließend.

"Vor meinem Tor habe ich eine Lücke gesehen", berichtete Adeyemi anschließend bei Sky, gab sich aber auch selbstkritisch: "Ich wollte dem Team helfen, bin mit mir aber nicht ganz zufrieden", bekannte er. Nach einer erneuten Verletzungspause, zuletzt fehlte er seit Mitte Dezember wegen einer Syndesmose-Blessur, soll der erste Liga-Treffer der laufenden Saison im 13. Spiel ein "Kick-Start" sein, hofft sein Coach: "Wir hoffen, dass wir noch häufiger solche Szenen von ihm sehen." Dass seinem Profi erst am 24. Spieltag das Premierentor gelang, sei "kaum vorzustellen, wenn man seine Qualität kennt".

Immerhin, in der Champions League hatte Adeyemi wie das ganze Team in dieser Spielzeit eher überzeugt: Bei der AC Mailand und gegen Paris St. Germain traf er jeweils, gegen Newcastle gelang ihm eine Vorlage für Julian Brandt. Und doch: In seinem zweiten Jahr beim BVB ist noch viel Steigerungspotenzial, vor allem angesichts der starken Leistungen, die er in der zweiten Hälfte der Vorsaison gezeigt hatte. "Karim kann sich steigern und er muss sich steigern", forderte Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag im Sport1-Doppelpass: "Auch in seiner persönlichen Entwicklung wird er weiterkommen müssen."