Abstiegskampf in der 2. Liga: Diese Entscheidungen können am Sonntag fallen

Nach den Samstagsspielen in der 2. Bundesliga sind schon ein paar Entscheidungen im Abstiegskampf gefallen, weitere folgen am Sonntag ...

Weil Arminia Bielefeld (34 Punkte) nur Remis gegen den SC Paderborn gespielt hat (2:2), ist die SpVgg Greuther Fürth schon vor Anpfiff des Zweitliga-Topspiels beim Hamburger SV gerettet. Der SV Sandhausen ist in Folge des 0:1 in Heidenheim abgestiegen. Braunschweig (36) und Bielefeld können sich erst am 34. Spieltag retten. Der SSV Jahn Regensburg blickt aufgrund des im Vergleich zu Bielefeld deutlich schlechteren Torverhältnisses trotz des Sieges in Braunschweig (2:1) dem Abstieg entgegen. Welche weiteren Entscheidungen können am Sonntag im Spiel des 1. FC Nürnberg gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fallen?

Wer steigt ab? Wer bleibt drin? Jetzt mit dem Tabellenrechner die verschiedenen Szenarien durchrechnen

Nürnberg (35) gewinnt gegen Rostock (37):

Im Falle eines Nürnberger Sieges am Sonntagnachmittag kann der Club den sicheren Klassenerhalt feiern, während der FC Hansa Rostock sich erst am 34. Spieltag retten könnte.

Nürnberg und Rostock trennen sich unentschieden:

Bei einer Punkteteilung würde der FCN den vorzeitigen Klassenerhalt verpassen. Die Ostseestädter hingegen könnten die sichere Rettung feiern.

Rostock gewinnt in Nürnberg:

Wenn Hansa Rostock in Nürnberg dreifach punktet, hält die Kogge die Klasse, während der FCN bis zum letzten Spieltag bangen muss.