Abstiegskampf in der 2. Liga: Die Szenarien für den 33. Spieltag

Durch den Last-Minute-Auswärtssieg von Arminia Bielefeld beim 1. FC Kaiserslautern hat sich die Tabelle der 2. Liga einmal mehr weiter zusammengezogen. Das sind die möglichen Szenarien für den 33. Spieltag im Abstiegskampf des deutschen Unterhauses.

Zwei Spieltage vor Ende der 2. Bundesliga ist die Messe im Kampf um den Klassenerhalt noch keinesfalls gelesen, acht Mannschaften müssen den Gang in die 3. Liga fürchten.

SpVgg Greuther Fürth (38 Punkte): Mit 38 Punkten hat Bundesliga-Absteiger Fürth den direkten Abstieg sicher abgewendet, könnte aber theoretisch noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Mit einem eigenen Sieg gegen den HSV am 33. Spieltag wäre Fürth aber sicher gerettet. Gewinnt Bielefeld nicht, ist die Spielvereinigung ebenfalls durch.

FC Hansa Rostock (37 Punkte): Ein Sieg in Nürnberg am nächsten Sonntag würde den sicheren Klassenerhalt bedeuten, während die Ostseestädter bei einem Remis oder einer Niederlage auf das richtige Ergebnis aus Bielefeld hoffen müssten: Holt die Arminia nicht mehr Punkte gegen Magdeburg als Rostock in Nürnberg, ist Hansa ebenfalls durch. In allen anderen Fällen wäre zumindest die Relegation noch möglich.

Eintracht Braunschweig (36 Punkte): Braunschweig kann den sicheren Klassenerhalt am 33. Spieltag feiern, wenn der BTSV gegen Regensburg gewinnt und Bielefeld parallel gegen Paderborn nicht dreifach punktet oder Nürnberg gegen Rostock verliert. Bei einem Remis der Eintracht wäre sie nur sicher durch, wenn Bielefeld zeitgleich gegen den SCP verliert. Mit einer Pleite gegen Regensburg könnte der Klassenerhalt am 33. Spieltag nicht gefeiert werden.

1. FC Nürnberg (35 Punkte): Der abstiegsbedrohte Club würde mit einem Heimsieg gegen Hansa Rostock einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen, könnte diesen aber nur dann schon am 33. Spieltag feiern, wenn Bielefeld parallel nicht gegen Paderborn gewinnt. Bei einem Remis oder einer Niederlage des FCN wären die Mittelfranken definitiv nicht gerettet. Der direkte Abstieg wäre aber vom Tisch, wenn Regensburg am Sonntag gegen den HSV und am 33. Spieltag gegen Braunschweig nicht mindestens vier Punkte holt.

Arminia Bielefeld (33 Punkte): Dem Bundesliga-Absteiger droht die Relegation. Klar ist, dass die Bielefelder sich erst am letzten Spieltag retten können. Gewinnt oder spielt die Arminia gegen Paderborn unentschieden, ist sicher, dass sie sich die Chance auf den Klassenerhalt bis zum 34. Spieltag offenhält. Andererseits könnte sie das rettende Ufer schon am 33. Spieltag aus den Augen verlieren. Bei einer Niederlage am kommenden Wochenende könnte Rang 15 am letzten Spieltag schon gar nicht mehr erreichbar sein. Dafür müsste der 1. FC Nürnberg gegen Rostock gewinnen, während Braunschweig mindestens ein Remis gegen Regensburg holt.

Jahn Regensburg (28 Punkte): Bei fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz hat Regensburg ein Spiel weniger und mit Joe Enochs einen neuen Trainer. Sollte der Jahn sein Heimspiel am Sonntag gegen den Hamburger SV verlieren, ist der direkte Klassenerhalt nicht mehr möglich. Für die Chance auf die Relegation müssten die Oberpfälzer am 33. Spieltag dann in Braunschweig zwingend gewinnen und hoffen, dass Bielefeld nicht gegen Paderborn gewinnt. Auch im Falle eines Remis der Bielefelder wäre Platz 16 aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur noch theoretisch erreichbar.

Gewinnt der Jahn das Heimspiel gegen den HSV, lebt die Möglichkeit des direkten Klassenerhalts in jedem Fall auch dann weiter, wenn der SSV am kommenden Spieltag in Braunschweig verlieren sollte, solange Bielefeld parallel ebenfalls verliert.

Wenn Regensburg sich unentschieden vom Hamburger SV trennt, dann bräuchte das Team von Joe Enochs mindestens ein Unentschieden in Braunschweig und müsste auf Schützenhilfe aus Paderborn hoffen, das in diesem Szenario zwingend gegen Bielefeld gewinnen muss.

Bei zwei Siegen gegen Hamburg und Braunschweig würden sich die Regensburger eigenständig die Chance offenhalten, noch am 34. Spieltag den direkten Klassenerhalt zu erreichen.

SV Sandhausen (28 Punkte): Für die Sandhäuser ist der Klassenerhalt durch die 1:2-Niederlage gegen Hansa Rostock in weite Ferne gerückt. Nur wenn Sandhausen am 33. Spieltag in Heidenheim gewinnt und Bielefeld gegen Paderborn verliert, könnte der Relegationsplatz am letzten Spieltag gegen den HSV noch erreicht werden. Bei einer Niederlage oder einem Remis des SVS in Heidenheim, ist das Team von Gerhard Kleppinger sicher abgestiegen - ebenso wie bei einem Bielefelder Punktgewinn gegen Paderborn.