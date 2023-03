Abstieg, nein danke: Schalke und der "mega Zusammenerhalt in der Kabine"

Während Dortmunds Mittelfeldmotor Jude Belligham nach dem Schlusspfiff vor Wut auf den Rasen schlug und das Tape wegschmiss, feierten die Schalker Fans ihr Team. Keine Frage: Das 2:2 ließ die Königsblauen als gefühlten Sieger dastehen.

Sieben Bundesliga-Spiele in Folge nicht mehr verloren (fünf Remis, zwei Siege), den Kontakt ans rettende Ufer längst hergestellt und nach eher tristen Derbyerlebnissen der jüngeren Vergangenheit (0:1, 0:4, 0:3, 0:4) gegen den Erzrivalen wieder etwas gerissen: Der FC Schalke 04 lebt seit Wochen im Bundesliga-Keller richtig auf.

Oder anders formuliert: Das Wort Abstieg nehmen die Beteiligten aktuell nicht in den Mund. Für 2:2-Schütze Kenan Karaman wird es keine direkte Rückkehr in die 2. Liga geben, wie der 29-Jährige kurz nach der Partie gegenüber "Sky" mitteilte. Auf die Frage, ob denn das Team mitsamt den leidenschaftlichen Fans den Klub zum Klassenerhalt tragen würde, folgte von Karaman ein entschlossenes "Ja!".

Und auch Marius Bülter, der erstmals in einem Erstliga-Spiel einen Treffer (zum zwischenzeitlichen 1:1) samt Vorlage beigesteuerte und zugleich zum dritten Mal in Serie getroffen hatte, erkannte nur breites Licht am Horizont. Nach den vielen tristen Monaten voller ausbleibender Ergebnisse komme der Abstieg der Knappen für ihn nicht mehr infrage. Warum? "Weil wir einen mega Zusammenerhalt in der Kabine haben. Die Stimmung war brutal heute, das hat uns gepusht. Doch auch die Leistungen der letzten Wochen haben uns das Vertrauen gegeben, dass wir immer wieder zurückkommen können."

Karamans richtiger Zeitpunkt fürs erste Tor

Für diesen gerade in den zweiten 45 Minuten gezeigten Zusammenhalt, als S04 aus einem 0:1 ein 1:1 sowie dem folgenden 1:2 den 2:2-Punktgewinn gemacht hatte, bekam die Mannschaft von den lautstarken Fans auch die größtmögliche Anerkennung. Die Anhängerschaft skandierte sogar lauthals trotz eines Derby-Unentschiedens von der "Nummer eins im Pott".

Und Trainer Thomas Reis meinte über diese Jubelbilder zwischen Fans und Team: "Natürlich genießt man das, gerade wenn man die Art und Weise sieht, wie das Unentschieden zusammengekommen ist. Wir sind froh, dass wir weiter im Rennen sind. Die Mannschaft stand auf dem Platz und soll deswegen auch den Applaus der Fans genießen. Mit diesem 2:2 können wir irgendwo zufrieden nach Hause gehe."

Mehr als das sogar, wie Karaman klarstelle: "Das ist ein wahnsinniges Gefühl für uns. Wir hatten die Fans hinter uns, die uns nach vorne gepeitscht haben und dann haben wir zum Glück noch das 2:2 gemacht." Über sein eigenes Tor, im Übrigen sein erstes im Schalke-Dress seit seinem Wechsel von Besiktas Anfang September 2022, sagte der türkische Nationalspieler derweil: "Ich wollte mit meiner Einwechslung was bewegen. Nun habe ich mein erstes Tor für Schalke - und dann noch im Derby. So kann man sich in die Herzen der Schalker schießen. Für mich persönlich ist das ein schöner Moment, den ich für die nächsten Wochen mitnehme." In der Hoffnung, mehr Einsatzzeit und mehr Treffer beisteuern zu können.

"Das ist noch nicht das Ende"

Blieb noch der allgemeine Ausblick auf die kommenden Aufgaben wie etwa das bevorstehende Gastspiel in Augsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Hierzu sagte Mittelfeldmann Tom Krauß in einem auf Twitter bereitgestellten Clip vom Spielfeld direkt nach dem Schlusspfiff, während er zugleich den für ein spätes wie großartiges Tackling bejubelten Henning Matriciani feierte: "Wir sind extrem stolz über den Punkt, aber das ist noch nicht das Ende. Danke für die Unterstützung!"