"Absoluter Stammspieler": FCK hält auch Tomiak

Schon am Dienstag hat der 1. FC Kaiserslautern eine Vertragsverlängerung mitgeteilt, am Mittwoch folgte die nächste: Auch Boris Tomiak wurde langfristig an den Verein gebunden.

Marlon Ritter, ein Mann mit "Betze-DNA", erhielt am Dienstag einen neuen Kontrakt, am Mittwoch folgte Boris Tomiak. Der Innenverteidiger hat wie der FCK den Sprung von der Drittklassigkeit in die 2. Bundesliga bestens bewältigt, stand 17-mal im deutschen Unterhaus in der Startelf der Pfälzer, erzielte zwei Tore (ein Assist) und wusste vollends zu überzeugen (kicker-Durchschnittsnote 3,26).

"Wir freuen uns, dass wir auch mit dieser Vertragsverlängerung für Kontinuität in unserem Kader sorgen und einen absoluten Stammspieler halten können", erklärte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. "Es ist ein sehr positives Zeichen, dass Boris die Entwicklung mit uns gemeinsam weitergehen möchte."

Tomiak kam im Sommer 2021 von Fortuna Düsseldorf in die Pfalz und schaffte auf Anhieb den Sprung ins Team. Am Ende standen 35 Drittligaspielen (fünf Tore, drei Vorlagen), zwei Aufstiegsspiele gegen Dynamo Dresden und der Aufstieg in die 2.Liga.

Tomiak sieht beim FCK "noch jede Menge Potenzial"

Der 24-Jährige fühlt sich bei den "Roten Teufeln" pudelwohl. "In der Mannschaft und im Verein stecken noch jede Menge Potenzial", so Tomiak, der sich darauf freut, "weiter alles für den FCK geben zu können".