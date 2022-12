"Fühle mich extrem wohl": Redondo verlängert beim FCK

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der Offensive eine wichtige Stütze langfristig an den Verein gebunden. Flügelmann Kenny Prince Redondo verlängert seinen bis Saisonende laufenden Vertrag vorzeitig.

Redondo kam im Herbst 2020 ablösefrei von der SpVgg Greuther Fürth an den Betzenberg. In der 3. Liga hatte der schnelle Flügelflitzer mit 31 Einsätzen einen großen Anteil am Aufstieg. Auch in der 2. Liga wusste der 28-Jährige zu überzeugen, steuerte in 17 Einsätzen fünf Tore und vier Vorlagen bei.

Redondo soll "weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen"

Nun haben die Roten Teufel sein noch bis Saisonende laufendes Arbeitspapier vorzeitig verlängert. "Wir freuen uns sehr, dass wir Kenny von einem weiteren gemeinsamen Weg überzeugen konnten", wird FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen auf der vereinseigenen Website zitiert, "Kenny passt perfekt in unser Spielsystem durch seine Art, aber auch als Typ und soll als erfahrener Profi auf und neben dem Platz weiterhin eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen."

Auch Redondo freut sich, noch weitere Jahre in Kaiserslautern die Fußballschuhe zu schnüren: "Insgesamt kann ich mich mit dem Weg, den wir mit der Mannschaft und dem Verein eingeschlagen haben, zu 100 Prozent identifizieren und fühle mich extrem wohl", so der 28-Jährige. Er freue sich darauf "das, was wir aufgebaut haben, weiter mitzugestalten und gemeinsam mit dem FCK noch viele Erfolge zu feiern".