Abschied aus Wolfsburg? Im Winter zieht Bornauw Bilanz

Die Saison verläuft so gar nicht nach dem Geschmack von Sebastiaan Bornauw. Der Belgier ist beim VfL Wolfsburg in der Innenverteidiger-Hierarchie bisweilen auf den vierten Platz zurückgefallen. Die Gedanken an einen Wechsel, die er schon im Sommer hatte, dürften dadurch nicht kleiner geworden sein. Im Winter will der 24-Jährige Bilanz ziehen.

Sebastiaan Bornauw versucht positiv zu sein. Er weiß, dass die sportliche Situation weder für ihn noch für den VfL Wolfsburg optimal ist im Augenblick, dennoch ist es ihm wichtig, negative Gedanken beiseitezuschieben. "Ich versuche immer, das Positive herauszuziehen", sagt der Verteidiger, weiß aber auch: "Es ist nicht die einfachste Situation. Wir müssen uns zusammenreißen." Und das am besten sofort, nach nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen steht der VfL mit dem Rücken zur Wand.

Bornauw auf der Bank: "Das war am Anfang nicht so einfach"

Inwiefern der Belgier beim Versuch, eine Wende in der Liga herbeizuführen, eine Rolle spielen wird, ist fraglich. Seinen Stammplatz hat Bornauw in dieser Saison endgültig verloren, in der Bundesliga kam der Ex-Kölner nur noch fünfmal auf den Platz, davon nur dreimal in der Startelf. "Das war am Anfang nicht so einfach", gesteht der Spieler, der 2021 mit einem ganz anderen Anspruch nach Wolfsburg gewechselt war. Champions League wollte er spielen, den nächsten Karriereschritt machen. Stattdessen ist Wolfsburg international nicht dabei, und er sitzt meist nur auf der Bank. Woran liegt's? Eine Erklärung von Niko Kovac erhielt Bornauw offenbar nicht. "Nichts Spezielles" habe ihm der Trainer gesagt.

Der Belgier will zur EM: "Um dabei zu sein, muss ich spielen"

Weswegen sich der Abwehrhüne Gedanken macht. Schon im Sommer galt er als Wechselkandidat, der FC Fulham galt als Interessent, aus der Bundesliga soll Union Berlin intensiv angeklopft haben. Grundsätzliches Interesse sei vorhanden gewesen, bestätigt Bornauw, der dennoch blieb oder bleiben musste. Kommt das Thema im Januar, wenn das Wechselfenster wieder öffnet, erneut auf den Tisch? "Für mich persönlich ist es das Wichtigste, dass ich spiele. Am Ende der Saison ist die EM. Um dabei zu sein, muss ich spielen. Am liebsten hier beim VfL." Und wenn nicht? "Diese Frage stelle ich mir jetzt noch nicht, im Winter zieht man dann Bilanz. Dann werde ich sehen, ob ich spiele, welche Vereine da sind, wie ich mich fühle."

Im Pokal überzeugte Bornauw gegen Leipzig

Die nächsten Wochen werden entscheidend sein für den Belgier, der sehen wird, ob er sich im Winter Gedanken machen muss oder nicht. Seine Reservistenrolle in Wolfsburg führte jedenfalls dazu, dass er nun zum zweiten Mal hintereinander nicht bei der belgischen Auswahl unter Trainer Domenico Tedesco dabei ist. Helfen kann Bornauw für das bevorstehende Ligaspiel gegen Leipzig nun die Pokalerfahrung. Sollte Trainer Kovac zu weiten Teilen auf die erfolgreiche Mannschaft aus dem Spiel Ende Oktober, das der VfL mit 1:0 gewann, zurückgreifen, könnte Bornauw (kicker-Note 2,5) im Team bleiben. Dieses letzte Erfolgserlebnis ist auch für den Verteidiger der Maßstab. Sowohl für sich selbst als auch für die Mannschaft. "Das war wahrscheinlich nicht der schönste Fußball von uns, aber wir haben als Mannschaft zusammen verteidigt. So müssen wir es in jedem Spiel machen."