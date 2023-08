Ablösefreier Diakhite vervollständigt Osnabrücks Innenverteidigung

Der VfL Osnabrück hat in diesem Sommer nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Aus Sandhausen stößt ein weiterer Verteidiger zu den Lila-Weißen.

Elf Neuzugänge, davon nun drei für die Abwehr: Aufsteiger VfL Osnabrück baut in diesem Transferfenster den Kader für die 2. Bundesliga sehr gewissenhaft um. Dazu passt, dass mit Oumar Diakhite ein Spieler mit Erfahrung zu den Lila-Weißen stößt - ablösefrei.

Mit dem 29-Jährigen habe das Team aus Niedersachsen "die offene Position in der Innenverteidigung geschlossen", heißt es in einer Vereinsmitteilung. Der Senegalese, der bereits für Eintracht Braunschweig und zuletzt für Absteiger SV Sandhausen im deutschen Unterhaus am Ball war, erhält die Rückennummer 14.

"Kompromisslose Zweikampfführung" ein Pluspunkt

Diakhite besticht laut VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh mit seiner "physischen Präsenz" und "kompromisslosen Zweikampfführung". Zusammen mit Niklas Wiemann und Maxwell Gyamfi, "die in der Vorbereitung und im ersten Heimspiel (2:3 gegen den KSC) sehr gut harmoniert haben", macht er die Innenverteidigung, in der Kapitän Timo Beermann aufgrund einer Sprunggelenksverletzung noch länger fehlt, vollständig.

Während Shapourzadeh allem voran die starken Auftritte Diakhites in Braunschweig (Anfang 2021) hervorhebt, will der zweite Neuzugang aus Sandhausen nach Rechtsverteidiger Bashkim Ajdini sich "sehr schnell ins Team integrieren, um der Mannschaft schnellstmöglich helfen zu können".