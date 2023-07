Abflug auf Schalke: Pieringer startet in die Bundesliga durch

Beim ersten Schalker Testspiel am Wochenende gehörte Marvin Pieringer schon nicht mehr zum Kader. Nun ist klar: Der Weg des Stürmers wird in die Bundesliga führen.

Der Angreifer befinde sich in aussichtsreichen Verhandlungen mit einem interessierten Klub, erzählte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann am Samstag am Rande des ersten Testspiels, das der Absteiger mit 3:0 beim Regionalliga Aufsteiger SC Spelle-Venhaus gewann.

Jetzt ist klar: Der zuletzt an den SC Paderborn ausgeliehene Marvin Pieringer erfüllt sich den Wunsch von der Bundesliga und wird zum 1. FC Heidenheim wechseln. Verkündet ist der Deal noch nicht, aber die Rahmenbedingungen sind angeblich klar. Für Pieringer, dessen Vertrag auf Schalke noch bis 2024 gelaufen wäre, kassiert der Bundesliga-Absteiger rund 1,5 Millionen als Sockelbetrag, insgesamt sind offenbar knapp zwei Millionen für die Königsblauen drin.

Im Angriff fühlen sich die Schalker mit den Routiniers Simon Terodde und Sebastian Polter sowie Youngster Keke Topp gerüstet. Da lässt sich der Verlust von Pieringer offenbar verschmerzen, auch wenn der Stürmer gerade in der vergangenen Saison mit zehn Toren und acht Vorlagen bei 23 Einsätzen in der 2. Liga äußerst erfolgreich gewesen war.

In die S04-Defensive reinvestiert?

Seine konkrete Zukunft: Neben Heidenheim war angeblich auch Darmstadt 98 interessiert. Nun macht der Bundesliga-Neuling das Rennen; zuerst hatten "Sky" und "Bild" über den Wechsel berichtet. Vom Absteiger zum Aufsteiger also, Pieringer startet eine Liga höher durch als der FC Schalke. Zumindest Teile der Ablösesumme dürften in andere Bereiche des Kaders investiert werden; gerade für die Defensive suchen die Schalker noch.

Pieringer wird nicht der letzte Abgang sein, konkret wird die Sache offensichtlich auch bei Rodrigo Zalazar. Für den Uruguayer interessieren sich unter anderem Klubs aus Brasilien, inzwischen sei zumindest das konkrete Interesse von mindestens einem Interessenten hinterlegt, berichtete Hechelmann am Wochenende.

"Es ist korrekt, Angebote sind eingegangen. Aber sein Vertrag bei uns läuft noch bis 2026, daher sind wir im Moment total entspannt", sagt Schalkes Sportdirektor.

Am Montag vor einer Woche hat der Bundesliga-Absteiger das Training wieder aufgenommen, am Donnerstag folgt das zweite Testspiel beim 1. FC Bocholt. Vom 8. bis 16. Juli bezieht die Mannschaft wie in den vergangenen Jahren ihr Trainingslager im österreichischen Mittersill.