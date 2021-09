"Abartig geärgert": Streich übt nach Europapokal-Aussage über Mainz Selbstkritik

Die Partie zwischen Mainz und Freiburg am 5. Spieltag war nicht das erwartete Highlight. Für ein solches sorgte SC-Coach Christian Streich erst nach Abpfiff.

Erst am Donnerstag hatte der Freiburger Trainer Streich Mainz 05 vor dem letztlich torlosen Aufeinandertreffen überschwänglich gelobt. Aufgrund von drei Siegen aus vier Spielen und Platz vier meinte der 56-Jährige, Mainz wäre ein ernsthafter Europokal-Anwärter, das hätte er bereits vor der neuen Spielzeit gewusst. In der Pressekonferenz nach der Begegnung ruderte Streich dann vehement zurück.

Dieser Scheiß, am fünften Spieltag über den Europapokal zu reden - was mich wahnsinnig aufgeregt hätte, wenn das von irgendwo gekommen wäre - genau das habe ich gemacht. Christian Streich

"Ich habe mich die letzten zwei Tage abartig geärgert", sagte Streich. Mainz könne "alles gebrauchen - aber nicht so ein Zeugs von einem anderen Trainer." Er habe "nicht genug nachgedacht" und sich zu dem "Blödsinn" hinreißen lassen. Streich bezog sich damit wohl auch auf die Tatsache, dass die Rheinhessen sich erst spät in der vergangenen Saison vorm Abstieg retten konnten. Zur Erinnerung: In der vergangenen Hinrunde hatte Mainz weniger Punkte gesammelt (7) als jetzt (10).

Streich zeigte sich insgesamt sehr selbstkritisch. "Dieser Scheiß jetzt, am fünften Spieltag über den Europapokal zu reden - was mich wahnsinnig aufgeregt hätte, wenn das von irgendwo gekommen wäre - genau das habe ich gemacht", führte er fort.

Svensson nimmt es gelassen

Trainerkollege Bo Svensson nahm es derweil gelassen hin. Schmunzelnd nahm er die Entschuldigung an. Der Däne habe die Worte "eigentlich auch wahrgenommen, wie Christian es gedacht hat. Er wollte uns einfach loben für die tolle Spielzeit zuletzt."

Mainz hatte unter dem neuen Coach nach drei sieglosen Partien zum Start die Wende geschafft und in der Rückrunde insgesamt 32 Punkte gesammelt, was die Rheinhessen am Ende auf Platz zwölf führte. Svensson sprach daher nach Streichs Vergleich von "Respekt von seiner Seite". Das habe er verstanden, "keine Sorge, Christian".