U-17-WM: Vielleicht verpasst Ouedraogo gar kein Ligaspiel

Möglich, dass Schalke gegen Elversberg, Düsseldorf und Osnabrück auf den für die U-17-WM nominierten Assan Ouedraogo verzichten muss. Es kann aber auch sein, dass der 17-Jährige gar kein Zweitligaspiel verpasst. Das hat S04 in der Hand.

Assan Ouedraogo ist für den deutschen Kader der U-17-WM nominiert worden, am Mittwoch wurden die Namen bekannt gegeben. Alle Seiten scheinen glücklich: Ouedraogo, weil er nun auch bei einer Weltmeisterschaft dabei sein darf (Im Juni verwandelte er im Finale der U-17-EM den entscheidenden Elfmeter gegen Frankreich). Der DFB, weil die Erfolgsaussichten mit einem Ouedraogo im Team erhöht sind. Und Schalke, das "sehr stolz" darauf ist, "dass ein Spieler, der seit Kindertagen Königsblau trägt, Deutschland bei einer Weltmeisterschaft repräsentieren wird", wie es Sportdirektor André Hechelmann formuliert. Dennoch gestaltet sich der Fall kompliziert.

Die U-17-WM wird vom 10. November bis zum 2. Dezember auf der anderen Seite der Erde ausgetragen, in Indonesien. Bei allem Stolz machen die Gelsenkirchener jedoch kein Geheimnis daraus, dass sie "die Interessen des Vereins an die erste Stelle setzen", sagt Hechelmann. Deshalb waren sie bestrebt, im Zweifel darüber entscheiden zu können, wann genau Ouedraogo fliegt.

Offizielle Abstellungsperiode umfasst nur zwei Gruppenspiele

Konkret steckt hinter Hechelmanns Aussage Folgendes: Schalke 04 will erst nach dem Spiel am Samstag in Nürnberg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) darüber entscheiden, wann der 17-Jährige abreisen darf. "Die offizielle Abstellungsperiode beginnt am 13. November und geht bis zum 21. November", erklärt Hechelmann - in diesem Zeitraum ist Ouedraogo eine WM-Teilnahme sicher, allerdings würden nur zwei Gruppenspiele in diese Phase fallen (am 15. November gegen Neuseeland, am 18. November gegen Venezuela). Das erste Gruppenspiel bestreitet die DFB-Auswahl bereits am 12. November gegen Mexiko, die Achtelfinals werden vom 20. bis 22. November ausgetragen.

Ouedraogo könnte Schalke mehrere Wochen fehlen - im gesamten WM-Zeitraum stehen für den Klub die Spiele gegen Elversberg, Düsseldorf und Osnabrück an. Sollten die Königsblauen nur dazu bereit sein, ihr Ausnahmetalent für den offiziellen Abstellungszeitraum abzugeben, wäre es sogar "möglich, dass er noch gegen Elversberg im Kader und gegen Fortuna schon wieder zurück ist", sagt Hechelmann. "Es geht darum, dass wir immer die beste Mannschaft auf dem Platz haben." Auch auf eventuelle Ausfälle müsse man achten.

Toni Lieto

