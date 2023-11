DFB-Kader für U-17-WM steht: BVB-Talent Brunner dabei

Der DFB hat seinen 21-köpfigen Kader für die anstehende U-17-WM bekanntgegeben. Auch der zuletzt suspendierte BVB-Angreifer Paris Brunner ist dabei - und ein Duo, das im Ausland spielt.

Im Juni gewann Deutschland die U-17-EM, nur ein halbes Jahr später soll der WM-Titel folgen. Und die großen Hoffnungsträger sind die gleichen. Im 21-köpfigen Aufgebot, das Trainer Christian Wück am Mittwoch nominierte, stehen unter anderem erneut Noah Darvich, der im Sommer vom SC Freiburg zum FC Barcelona wechselte, Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04 - und Paris Brunner von Borussia Dortmund.

Brunner war bei der EM in Ungarn gemeinsam mit Teamkollege Robert Ramsak (FC Bayern) und dem Barça-Duo Marc Guiu und Lamine Yamal Torschützenkönig und anschließend zum besten Spieler des Turniers gewählt worden, hatte zuletzt aber Negativschlagzeilen geschrieben: Wegen eines nicht näher kommunizierten "Vorfalls" hatte der BVB den hochtalentierten, aber nicht immer pflegeleichten Angreifer vor zwei Wochen suspendiert. Seitdem konnte er seinen starken Saisonstart in der A-Junioren-Bundesliga West (sieben Spiele, zehn Tore) nicht weiter ausbauen.

"Nach dem Gewinn des Europameistertitels mit dem Jahrgang 2006 freuen wir uns auf einen weiteren Höhepunkt im Nachwuchsfußball, die Teilnahme an der Weltmeisterschaft", sagt Wück. "Als Mannschaft wollen wir an die Leistungen beim EM-Turnier in Ungarn anknüpfen und Deutschland auf der größtmöglichen Bühne mit Herz und Leidenschaft repräsentieren. Uns erwartet eine anspruchsvolle Gruppenphase, in die wir mit dem Zwischenziel starten, in die K.-o.-Runde einzuziehen. Danach wollen wir auch auf diesem Niveau um den Titel mitspielen. Dass wir dafür auf viele Spieler des EM-Kaders zurückgreifen können, freut uns natürlich und wir danken den Vereinen für die gute Kooperation."

Bayern viermal vertreten, der BVB dreimal

Den größten Block in Wücks Kader stellt der FC Bayern mit vier Spielern (neben Ramsak noch Torhüter Max Schmitt, Maximilian Hennig und Neuling Kurt Rüger), der BVB mit drei den zweitgrößten (neben Brunner noch Almugera Kabar und Charles Herrmann). Im Ausland spielt außer Darvich nur Farid Alfa-Ruprecht von Manchester City.

Die U-17-WM steigt vom 10. November bis 2. Dezember mit 24 Mannschaften in Indonesien. In der Gruppe F trifft die DFB-Auswahl auf Mexiko, Neuseeland und Venezuela.

Deutschlands Kader bei der U-17-WM im Überblick:

Auf Abruf: Jonathan Akaegbobi, Elijas Aslanidis (beide VfL Wolfsburg), Aris Bayindir (RB Leipzig), Taylan Bulut (FC Schalke 04), Henrik Koch (Arminia Bielefeld), Jarzinho Ataide Malanga (VfB Stuttgart), Jean Paul Ndiaye (FC Schalke 04), Jaden Rodtnick (1. FC Union Berlin), Bilal Yalcinkaya (Hamburger SV)