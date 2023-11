Titz vor dem HSV-Gastspiel: "Dieser wichtige Sieg wird helfen"

Dem 1. FC Magdeburg gelang nach vielen erfolglosen Wochen bei Holstein Kiel ein Pokal-Coup. Apropos: Ein Coup gelang dem FCM auch gegen den nächsten Gegner zuletzt dreimal in Folge - stößt die Elf von Christian Titz den Bock nun auch in der Liga um?

Hatte am Ende in Kiel keinen Grund zu hadern: FCM-Coach Christian Titz. IMAGO/Susanne Hübner

Der "Pokalfight", wie ihn Titz auf der nachfolgenden Pressekonferenz nach dem 4:3 im Elfmeterschießen zu Recht titulierte, hat den FCM sicherlich Körner gekostet. Mit der Entscheidung, im Hohen Norden zu verbleiben, hatte dies allerdings nichts zu tun - es sind schlichtweg logistische Gründe, die die Sachsen-Anhalter zunächst noch in Kiel und ab Freitag in Hamburg die Vorbereitung auf das Gastspiel beim HSV (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) angehen lassen.

FCM seit sechs Spielen ohne Liga-Sieg

"Ein Stück weit Glück" habe letztlich das Spiel nach 120 Minuten in Kiel zu Gunsten des FCM entschieden, obwohl seine Schützlinge das Match schon vorher hätten entscheiden können. Glück, das im Elfmeterschießen immer notwendig ist und das sein Team in sehr abgeklärter Art und Weise absolviert hätte, konstatierte Titz. Glück, das den Magdeburgern in der Liga zuletzt allerdings abhanden gekommen ist - die Durststrecke hält nunmehr seit sechs Partien an (0/2/4).

Umso wichtiger schätzt der Coach das Erfolgserlebnis bei den Störchen ein: "Siege geben Selbstvertrauen und eine gewisse Geschlossenheit", weiß der 52-Jährige, sie brächten den Glauben an sich selbst zurück.

Zumindest weiß der HSV, dass mit Magdeburg nicht gut Kirschen essen ist. In den bisherigen zwei Gastspielen in der 2. Liga gelang bei den Hanseaten zweimal ein Auswärtssieg (2019: 2:1; 2022 bei Titz' Rückkehr: 3:2). Mit einem 3:2 vor heimischer Kulisse spuckte der FCM zudem den Hamburgern am 29. Spieltag der letzten Saison in dessen Aufstiegs-Suppe.

"Dieser wichtige Sieg wird helfen", blickte Titz nach dem Pokalcoup an der Förde für die kommenden Wochen optimistisch in die Zukunft. So sehr, dass schon im Volksparkstadion die Trendwende in der Liga gelingt?