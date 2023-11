Thioune: "Erschöpfung? Das passiert eher im Kopf"

Bei Fortuna Düsseldorf läuft es aktuell rund, auch die Pokalhürde bei der SpVgg Unterhaching wurde übersprungen. Müdigkeit nach den 120 Minuten dürfe angesichts der Aufgabe schon am Freitagabend gegen Wehen Wiesbaden keine Rolle spielen, meint F95-Coach Daniel Thioune.

Das 6:3 in der zweiten Runde des Pokals in Unterhaching war für Fortuna-Coach Daniel Thioune ein wenig Sinnbild für den aktuellen Zusammenhalt seines Teams. Denn trotz personeller Nackenschläge - in Matthias Zimmermann (Stressfraktur im Mittelfuß), Shinta Appelkamp und Jordy de Wijs (beide muskuläre Probleme) fielen neben Andre Hoffmann (Schulterluxation) und Daniel Ginczek (muskuläre Probleme) weitere potenzielle Startelfkandidaten aus - widerstanden die Rheinländer trotz zweimaligem Rückstand die Bewährungsprobe beim giftigen Drittligisten.

Johannesson betreibt kräftig Eigenwerbung

"Wir sind einfach ein geiler Haufen", hatte Felix Klaus hinterher das Comeback nach 0:2 und 2:3-Rückstand gelobt. Daniel Thioune griff auf der Spieltags-Pressekonferenz den Faden auf. Der Coach wollte diese Aussage keinesfalls nur auf das Spiel ansich reduziert, sondern "im Gesamtkontext sehen". Trotz des Fehlens vieler Akteure gab es kein Wehklagen, sondern einer sei für den anderen in die Bresche gesprungen, freute sich der 49-Jährige. "Das sind Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Sie führen dazu, dass Widerstandsfähigkeit entsteht, da jeder alles dem Erfolg unterordnet."

Apropos Erfolg: Als Joker war es Isak Bergmann Johannesson vergönnt, mit drei Treffern als Protagonist der Partie hervorzugehen. Der Stürmer, bislang eher im zweiten Glied und Teilzeitkraft, habe nun "Blut geleckt", meinte Thioune, "die Tore haben ihm gut getan". Der Isländer hat also kräftig Eigenwerbung betrieben und dürfte gegen den SVWW Startelfkandidat sein.

Damit richtete der Trainer den Blick auf den Heimauftritt gegen Wehen Wiesbaden (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Nach der Mehrbelastung durch die 120 Pokalminuten dürfe die Erschöpfung keine Rolle spielen, "wir sollten in der Lage sein, die Dinge auszuhalten, durch die wir ermüden könnten. Das passiert dann eher im Kopf." Zudem stehen Keeper Florian Kastenmeier und de Wijs wohl wieder zur Verfügung.

Wir werden uns auf unsere Ballqualität konzentrieren und das Balltempo hochhalten müssen. Daniel Thioune

Gegen den disziplinierten Aufsteiger, der die Räume gut verschließe, erwartet Thioune gleichwohl eine knifflige Aufgabe. Die Mittel, sich gegen die defensivstarken Hessen in Szene setzen zu können, verriet er auch: "Wir werden uns auf unsere Ballqualität konzentrieren und das Balltempo hochhalten müssen."

Torfabrik: 14 Tore in drei Spielen

Sorge, dass dies nicht gelingen könnte, hat Thioune nicht. "Auch die vergangenen Wochen waren anspruchsvoll - und da haben wir unsere Aufgaben gut gemeistert." Stimmt: Sogar mit großem Erfolg und Ertrag, schließlich präsentierte sich sein Team in den jüngsten drei Partien sowohl widerstandsfähig als auch als wahre Tormaschine: Ein 4:3 gegen Kaiserslautern und ein 4:1 in Braunschweig spülte die Fortuna auf Platz 2 in der Liga und löste mit dem 6:3 in Unterhaching das Ticket für das Pokal-Achtelfinale.