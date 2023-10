Stau, Spalier und Enttäuschung beim Bayern-Training - Quintett um Sané fehlt

Der FC Bayern hat die Vorbereitung auf eine vorerst ungewisse Woche aufgenommen. Das Training am Montag bot allerlei Neuigkeiten.

Kaum haben die Herbstferien in Bayern begonnen, kommt das Sommer-Wetter noch ein (vermutlich) letztes Mal zurück. Also fiel es hunderten Besuchern am Montagmorgen auch weniger schwer, schon ab 8 Uhr vor den Toren der Trainingsplätze des FC Bayern anzustehen, um auch ganz sicher zu gehen, das öffentliche Training um 10.30 Uhr (!) nicht zu verpassen.

Wie sich kurz vor Beginn der Einheit zeigte, hatte sich das Anstehen gelohnt, es bildete sich ein langer Stau rund um die Kreuzungen herum. Denn: 2400 Fans hatten sich bereits um den Trainingsplatz versammelt, mehr durfte das Sicherheitspersonal nicht reinlassen. Bedeutete für rund tausend enttäuschte Fans, die vergeblich warteten: wieder umdrehen.

Die Spieler bekamen davon natürlich wenig mit, sie begaben sich um Punkt 10.30 Uhr auf den Rasen, erfüllten rund eine Viertelstunde lang Autogrammwünsche und tanzten dann im Mittelkreis an, um ein Spalier zu bilden für die Trainings-Rückkehrer Leon Goretzka (Mittelhandbruch), Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss), Dayot Upamecano (Muskelverletzung) und Manuel Neuer, der gegen Darmstadt sein umjubeltes Comeback gefeiert hatte. Das strahlende Quartett erhielt zur Feier des Tages von den Kollegen noch einen Klaps auf den Hinterkopf.

Leroy Sané (Belastungssteuerung), Kingsley Coman (Sprunggelenksstauchung), Sven Ulreich (individuelle Einheit im Leistungszentrum), Jamal Musiala und Noussair Mazraoui (beide erkältet) fehlten am Montag. Serge Gnabry mischte nach überstandener Krankheit dafür wieder mit.

Harry Kane, der gegen Darmstadt seinen zweiten Bundesliga-Dreierpack erzielt hatte, genoss die erste öffentliche Einheit seiner Bayern-Zeit sichtlich und durfte sie nach einem kurzen Warmmachspiel auch schon wieder beenden und nochmal ein paar Autogramm- und Fotowünsche erfüllen. Der Engländer erhielt wie die anderen Stammspieler vom Wochenende eine frühzeitige Verschnaufpause, immerhin steht - Stand jetzt - am Mittwoch in Saarbrücken schon das nächste Pflichtspiel auf dem Programm.

Bis zum Ende trainierte Goretzka mit dicker Handbandage mit, ebenso wie Upamecano und Guerreiro. Ob es für die drei am Wochenende schon zu einem Einsatz reicht, ist aktuell noch unklar. Gerade Goretzka oder Guerreiro könnte Trainer Thomas Tuchel aufgrund der Sperre von Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld besonders gut gebrauchen.