Die zehn frühesten Bundesliga-Platzverweise für Bayern-Spieler

Die zehn frühesten Platzverweise für Bayern-Spieler

Mit dem Heimspiel der Bayern gegen Darmstadt 98 gab es zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte eine Partie mit drei Platzverweisen in der ersten Hälfte. Einen Platzverweis in der vierten Minute gab es bei den Münchnern aber schon einmal. Eine Übersicht. imago images (3)