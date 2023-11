Kein klares Bekenntnis zu Svensson

Nach dem bitteren DFB-Pokal-Aus in Berlin wird die Luft für Bo Svensson dünner. Noch ist nicht sicher, ob der Mainzer Trainer die angekündigte "knallharte Analyse" übersteht.

Noch am Montag hatten die Profis des 1. FSV Mainz 05 und Trainer Bo Svensson bei der Mitgliederversammlung trotz der anhaltenden Krise viel Applaus und die deutliche Rückendeckung von den Bossen erhalten. Doch weil es nur zwei Tage später den nächsten sportlichen Tiefschlag setzte, gibt es beim Bundesliga-Schlusslicht nun erste Fragezeichen hinsichtlich Svenssons Zukunft.

"Wir müssen das jetzt knallhart analysieren", sagte Martin Schmidt nach der niederschmetternden 0:3-Niederlage in der zweiten DFB-Pokal-Runde bei Hertha BSC, dem zehnten sieglosen Spiel in Serie. Ein klares Bekenntnis zum Trainer vermied der Sportdirektor am Mittwochabend explizit: "Bo sitzt am Samstag gegen Leipzig auf der Bank, wenn wir diese Analyse in die richtige Richtung bringen. Sie können von mir jetzt nicht verlangen, dass ich ja oder nein sage."

Svensson, seit Januar 2021 im Amt, gelingt es derzeit nicht, die Mainzer Talfahrt zu stoppen. In Berlin verpufften seine fünf Startwechsel, offensiv gelang kaum etwas. "Ganz klar wollen wir das mit Bo schaffen", so Schmidt. "Aber so ein Spiel werden wir nicht schönreden." Auch die Mannschaft wolle "mit Bo da raus", das "Miteinander" sei intakt. "Aber es stagniert an allen Enden."

Fall El Ghazi: Schmidt kündigt Stellungnahme an

Dazu kommen unangenehme Nebenschauplätze, allen voran der eskalierte Fall Anwar El Ghazi. Der zunächst suspendierte, am Montag jedoch begnadigte und abgemahnte Angreifer hatte am Mittwoch den Klub mit einem weiteren Statement düpiert, in dem er sich vom Inhalt der vorangegangenen Mainzer Pressemitteilung distanziert hatte.

Der FSV reagierte "mit Unverständnis" und der Ankündigung einer juristischen Prüfung. "Das wird jetzt auf Vorstandsebene besprochen", berichtete Schmidt am Abend. "Wir werden in den nächsten ein, zwei Tagen ein Statement abgeben. Wir stecken die Köpfe zusammen und werden so schnell wie möglich mit einer Lösung kommen." Aktuell erscheint es schwer vorstellbar, dass El Ghazi das Mainzer Trikot noch einmal trägt.