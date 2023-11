Gesperrte Innenverteidigung in Rostock: Dardai über seine Wunschlösung

Ein gut aufgelegter Pal Dardai verriet am Freitagmittag seine "erste Lösung", um die gesperrten Marc-Oliver Kempf und Toni Leistner zu ersetzen. Außerdem erinnerte sich der Ungar an das Pokalspiel in Rostock 2017 - und warnt daher vor fliegenden Raketen.

In bester Stimmung vor dem Auswärtsspiel in Rostock: Herthas Trainer Pal Dardai. Getty Images

Auf der Pressekonferenz der Hertha vor dem Auswärtsspiel in Rostock war auch Zeit für ein bisschen Spaß. Pal Dardai ließ es sich nicht nehmen, seinem ebenfalls anwesenden Torhüter Tjark Ernst vor den Pressevertretern ein kleines Mediencoaching zu geben. "Hier sitzt ein junger Spieler, das ist auch ein Ausbildungsmoment. Wir brauchen noch eine komische Frage, etwas, was schwierig zu beantworten ist", forderte er und machte dem 20-Jährigen nach dessen anschließender Antwort mit einem breiten Lächeln im Gesicht vor, wie es seiner Meinung nach richtig geht.

Klar, die Stimmung in Berlin ist nach dem souveränen 3:0-Sieg über den 1. FSV Mainz 05 gut. Dardai zeigte sich auch zwei Tage nach dem Achtelfinal-Einzug noch begeistert von der "Ausstrahlung" seiner Mannschaft. "Wenn wir so spielen, egal welcher Gegner zu uns kommt oder wo wir spielen, haben wir eine riesige Chance." Der Ungar forderte jedoch auch, dass seine Mannschaft diese Mentalität und Teamleistung nun "häufiger zeigt".

Die nächste Chance dazu gibt es bereits am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Ostseestadion. Dann wird der Coach allerdings zu Umstellungen gezwungen. Neben Bence (Sprunggelenkverletzung) und Palko Dardai (Syndesmoseverlezung) sowie Jeremy Dudziak (Fußprellung) und Ibrahim Maza (Meniskus-OP) fehlt auch das angestammte Innenverteidiger-Duo Marc-Oliver Kempf (Rotsperre) und Toni Leistner (Gelb-Rot-Sperre).

"Erste Lösung" mit Gechter in der Innenverteidigung

Als Ersatz für den doppelten Ausfall gab Dardai bereits eine "erste Lösung" parat, auch wenn diese Variante noch nicht sicher sei. Demnach soll Pascal Klemens auch in Rostock auf der Sechserposition auflaufen und nicht zurück rücken. "Pascal hat ein gutes Spiel gemacht, wenn er sich gut regeneriert, dann soll er dableiben." Marton Dardai dürfte dagegen sicher in die Innenverteidigung rutschen und - in Dardais Optimalfall - Linus Gechter an die Seite gestellt bekommen. "Bei Linus ist die Frage, durch seine Verletzung und die Fitness, ob er 90 Minuten schafft oder nicht."

Als zweiter Wechsel im Vergleich zum Mittwoch dürfte dann Andreas Bouchalakis neben Klemens ins defensive Mittelfeld zurückkehren. Alternativ gebe es jedoch auch die Option, dass es bei Gechter nach dessen Verletzung noch nicht für die Startelf reicht. Dann könnte auch Klemens in die Innenverteidigung rücken, Deyovaisio Zeefuik würde wieder auf die Sechs vorschieben und Michal Karbownik seinen Part hinten links übernehmen.

In der Offensive sei dagegen eine Sache bereits sicher: Der Einsatz von Florian Niederlechner. "Er ist ein Kämpfer, laufbereit und arbeitet für die Mannschaft. Er hat seine Sache sehr gut gemacht und Bonuspunkte gesammelt, deswegen wird er auch spielen", verriet Dardai - und lieferte eine Portion Sonderlob mit: "Flo ist ein angenehmer Junge, auch in der Kabine. Wie er für den Teamgeist arbeitet, das ist auch vorbildlich. Wir haben ein gutes Verhältnis."

Dardai hofft auf ein Spiel ohne Ausschreitungen

In Rostock hat der Coach dann vor allem eine Sorge: "Wir müssen aufpassen, wenn das Feuerwerk kommt, wenn die Raketen fliegen. Wir wollen sportlich ein gutes Spiel machen und keinen Spielabbruch, wenn das möglich ist. Da müssen alle dann ein bisschen zurückziehen“, scherzte der Coach in Anspielung auf das DFB-Pokalspiel der Herthaner in Rostock 2017.

Damals musste die Partie aufgrund von Pyrotechnik gleich zweimal unterbrochen werden, auch ein Abbruch stand im Raum, letztlich setzten sich die Herthaner sportlich aber mit 2:0 durch. „Ich weiß, da gibt es sogenannte Differenzen zwischen den Parteien, aber es soll Sport bleiben und nicht 15 Spielunterbrechungen geben, weil die Raketen auf dem Spielfeld landen", forderte der Coach. "Die Sache soll lieber vor oder nach dem Spiel gelöst werden."