96-Coach Leitl: "Absolut nicht ok, dass die Mannschaft verhöhnt wird"

Auf die Derby-Niederlage gegen Braunschweig reagierten die Anhänger von Hannover 96 mit Pfiffen, Hohn und Spott. Gegen den Hamburger SV hofft Stefan Leitl wieder auf Unterstützung. Seine Mannschaft sieht er in der Außenseiterrolle.

Nach neun sieglosen Spielen in Serie gelang Hannover 96 am vergangenen Spieltag der erste Dreier im Kalenderjahr 2023. Gegen den SV Sandhausen drehte die Mannschaft von Stefan Leitl einen frühen 0:1-Rückstand zum 3:1-Sieg. Auch auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel beim Hamburger SV war diese Partie noch Thema - vor Allem wegen der Fans.

Die reagierten im ersten Spiel nach der Derby-Niederlage bei Eintracht Braunschweig (0:1) drastisch. Mit Flugblättern wurde zum Stimmungsboykott aufgerufen. In der Kurve präsentierte der Anhang ein Spruchband: "Heute auch auf den Rängen - Null Motivation, kein Kampf, kein Einsatz - Unterstützung müsst ihr euch verdienen." Noch vor dem Anpfiff verließen einige Fans die Kurve, andere begrüßten die Mannschaft mit Pfiffen. Eigene Ballverluste wurden hämisch beklatscht.

Leitl: "Können mit Kritik umgehen"

"Wir können gut mit Kritik umgehen. Kritik ist auch berechtigt. Es ist auch absolut okay, dann vielleicht mal nicht ins Stadion zu kommen, zu pfeifen oder einen Stimmungsboykott durchzuziehen", sah Leitl ein, stellte sich aber vor das Team: "Was absolut nicht ok ist, ist, dass die Mannschaft verhöhnt wird."

Seine Schützlinge fanden die Antwort auf dem Rasen und drehten die Partie zu einem wichtigen Heimsieg. Beim Hamburger SV rechnen die Hannoveraner am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) mit rund 5000 Gästefans. "Ich gehe davon aus, dass die 96er, die nach Hamburg reisen, auch die Mannschaft unterstützen werden", erklärte Leitl.

Sportlich sieht der 45-Jährige seine Mannschaft in der Außenseiterrolle. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen stehe der HSV aber unter Druck. "Das wollen wir in eine positive Energie für uns ummünzen", kündigte Leitl an, der mit seiner Mannschaft an die zweite Halbzeit aus dem Sandshausen-Spiel anknüpfen möchte. Dann allerdings möglichst ohne Nebenschauplätze. Denn Leitl betont: "Samstagmittag, 13 Uhr, 57.000 Zuschauer - was Schöneres gibt es nicht"

Personell gibt es bei den Hannoveranern einen Tausch: Fabian Kunze kehrt nach seiner Gelbsperre zurück, dafür fällt Julian Börner nach seiner fünften Verwarnung aus. Jannik Dehm (Hüftbeuger) und Sebastian Kerk (Entzündung am Sprunggelenk) müssen weiterhin passen.