Auch wegen Pfannenstiel: Suttner kommt als "dritter Engländer"

Vor einem Jahr, als Rückkehrer in die Bundesliga, verpflichtete Fortuna Düsseldorf vorwiegend Spieler, die sich im deutschen Fußball schon auskannten. Mittlerweile geht der Klub neue Wege. Das liegt natürlich auch an den weltweiten Kontakten von Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.

Im Sommer 2018 bedienten sich die Düsseldorfer vor allem auf dem hiesigen Markt. Es kamen Spieler wie Barkok, Zimmer, Morales, Karaman, Stöger, Ducksch, Zimmermann und Usami, allesamt mit Erfahrung in der Bundesliga oder der 2. deutschen Liga. Einer der wenigen "Exoten" war der belgische U-21-Nationalspieler Dodi Lukebakio, den die Fortunen vom FC Watford ausliehen. Mittlerweile gehen die Düsseldorfer etwas andere Wege bei ihren Transfers und beackern andere Märkte, natürlich auch, weil der weltweit vernetzte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel quasi zu allen interessanten Märkten Kontakte pflegt und Informationen praktisch aus aller Welt erhält.

Bemerkenswert, dass die Fortunen sogar zwei Spieler von Top-Klubs der englischen Premier League loseisten. Zum einen Keeper Zack Steffen, der von Manchester City ausgeliehen wird und zuletzt in den USA in der MLS bei Columbus Crew spielte. Zum anderen Mittelfeldmann Lewis Baker, der vom FC Chelsea kommt. In diesem Fall besitzen die Fortunen, anders als bei Steffen, sogar eine Kaufoption, die allerdings in der Nähe von 10 Millionen Euro liegen soll.

Suttner erhält einen Vertag bis 2020

Damit nicht genug, am Dienstag holten die Fortunen einen dritten Spieler von der Insel: Markus Suttner, der bereits im Winter ausgeliehen war und in der Rückrunde einen sehr guten Eindruck hinterließ, kommt von Brighton & Hove. Der Linksverteidiger erhält einen Einjahres-Vertrag.

Dreimal England, dazu zwei Ghanaer, auch wenn Bernard Tekpetey, zuletzt beim Aufsteiger SC Paderborn, den deutschen Fußball schon kennt. Ganz neu dagegen ist Nana Ampomah, für den die Fortunen dem Vernehmen nach immerhin vier Millionen Euro an Waasland-Beveren überwiesen.

Innenverteidiger wird gesucht

Der Deal mit Markus Suttner ist perfekt, jetzt bleibt praktisch nur noch eine Planstelle unbesetzt: gesucht wird ein weiterer Innenverteidiger. In diesem Fall aber stehen vor allem Kandidaten aus der Bundesliga auf der Düsseldorfer Liste: Neben dem Frankfurter Simon Falette und Felix Uduokhai aus Wolfsburg führt die Spur auch noch Hoffenheim. Kasim Adams ist einer der Kandidaten, für den sich die Fortunen interessieren. Es muss also nicht immer die Premier League sein.