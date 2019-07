Covic über Redans Zustand: "Damit können wir arbeiten"

Nun steht fest: Sommer-Neuzugang Daishawn Redan wird dabei sein, wenn sich der Tross von Hertha BSC am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr trifft, um ins zweite Trainingslager nach Stegersbach im Osten Österreichs aufzubrechen.

Der 18 Jahre alte Stürmer, den Hertha für eine Sockelablöse von 2,5 Millionen Euro vom FC Chelsea verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet hat, hat den eigens für ihn anberaumten Fitnesstest bestanden.

Davon hatte Hertha-Coach Ante Covic abhängig gemacht, ob der niederländische U-19-Nationalspieler mit nach Stegersbach fährt oder in Berlin trainiert. "Er hat ordentliche Werte", sagte Covic am Dienstagmittag nach der ersten Trainingseinheit der neuen Woche, "es ist sicher nicht so, dass er von 0 auf 100 90 Minuten spielfähig ist. Doch das, was er hat, ist eine gute Basis, mit der wir arbeiten können."

Redan wird somit zu dem 26 Spieler starken Kader (23 Feldspieler, drei Torhüter) gehören, den Covic mit ins Burgenland nimmt. Eduard Löwen wird auch zur Reisegruppe zählen. "Er ist erst eine Woche im Training und muss sich noch akklimatisieren", sagt Covic über den Neuzugang vom 1. FC Nürnberg, lobt diesen aber auch: "Er hat einen enormen Willen, alles umzusetzen, was man von ihm verlangt."