Ayhan: Kein Bekenntnis zur Fortuna

Fortuna Düsseldorfs Führung ist felsenfest überzeugt, dass Kaan Ayhan zumindest noch in der anstehenden Saison für den Vorjahres-Zehnten die Schuhe schnürt. Eine Ausstiegsklausel ist zwar abgelaufen. Doch im Trainingslager in Maria Alm redete der Abwehrchef ein bisschen um den heißen Brei herum. Ein klares Bekenntnis von ihm zur Fortuna gibt es jedenfalls nicht.

Nebulöse Aussagen zur näheren Zukunft: Düsseldorfs Defensivspieler Kaan Ayhan. imago images

Aus Fortuna Düsseldorfs Trainingslager in Maria Alm berichtet Oliver Bitter

"Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, dafür gibt es noch hier und da Bewegung. Das Ganze hat sich aber beruhigt", sagte der gebürtige Gelsenkirchener zwar. Zuletzt waren unter anderem Gerüchte aufgekommen, Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo sei an dem türkischen Nationalspieler interessiert. "Ich habe nie etwas ausgeschlossen", gestand Ayhan, äußerte sich insgesamt aber sehr nebulös zu seiner (nahen) Zukunft.

Ich will keine Versprechen geben, die ich später nicht einhalten kann. Klar fühle ich mich wohl bei der Fortuna, aber ich werde nichts zu 100 Prozent versprechen. Kaan Ayhan

"Ich will keine Versprechen geben, die ich später nicht einhalten kann. Klar fühle ich mich wohl bei der Fortuna, aber ich werde nichts zu 100 Prozent versprechen", sagt Ayhan. Also was denn nun? "Wir hatten brutal gute Gespräche mit der Fortuna", erzählt der Innenverteidiger; sein Klub ist natürlich an einer frühzeitigen Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrages interessiert. Doch so richtig kann sich Ayhan dazu offensichtlich doch nicht durchringen, nicht mal zur Aussage, dass er nicht doch noch während der aktuellen Transferphase wechselt. Und zu weiteren Planungen: "Ich höre und lese, wir seien kurz vor der Unterschrift. Aber so weit sind wir noch nicht."

Also: Abwarten, ein Rest Ungewissheit bleibt. "Es muss vom Gefühl her zu 100 Prozent passen", betont Ayhan; das gilt für einen möglichen anderen Klub, ebenso aber auch für seinen weiteren Verbleib in Düsseldorf, wo er sich nach eigenen Bekunden sehr wohl fühlt. Eine besonders intensive Verbindung gibt es zu Trainer Friedhelm Funkel, im nahen Gelsenkirchen wohnt er weiterhin. Ein weiterer wichtiger Wohlfühl-Faktor für Ayhan. "Die Messlatte liegt weit oben" - er weiß, was er an der Fortuna hat. Ein Poker also um eine Aufstockung seines Gehaltes? Dazu ist Fortuna gewiss bereit.

"Irgendwann war es besser einen Cut zu machen"

Schon früh hatten sich übrigens aus nebulösen Gründen Kontakte zu seinem Stammverein FC Schalke zerschlagen. "Es gab schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt Kontakt, schon vor Saisonende", verrät Ayhan. "Das wollte ich mir zumindest anhören, zu Schalke habe ich eine hohe emotionale Bindung. Irgendwann war es aber für beide Seiten besser, einen Cut zu machen und das nicht weiter zu verfolgen."