Alexander Schwolow wieder im SC-Training

Am ersten Trainingslagerwochenende ist für die Profis des SC Freiburg noch viel Entspannung angesagt, ab Montag wird die Trainingsintensität erhöht. Noch keine Diagnose gibt es nach Janik Haberers Verletzung aus dem Test gegen Stuttgart.

Aus Freiburgs Trainingslager in Schruns berichtet Daniela Frahm

Auf dem vorläufigen Mannschaftsfoto, das am Samstagvormittag vor dem Training in Schruns gemacht wurde, fehlt - neben den verletzt in Freiburg geblieben Manuel Gulde, Luca Itter und Florian Kath - auch Janik Haberer. Das ist aber kein Zeichen dafür, dass der Mittelfeldspieler auf dem Absprung zu einem anderen Verein ist, sondern hängt ebenfalls mit seiner Verletzung zusammen. Im Test gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend hatte es ihn bei einem Zweikampf am Sprunggelenk erwischt. Eine Diagnose wird es nach Vereinsangaben frühestens am Montag geben, da zunächst der Knöchel abschwellen müsse.

Lukas Kübler und Tim Kleindienst, die nach Operationen noch individuell trainieren, posierten hingegen mit den Mannschaftskollegen für den Fotografen und spulten danach ihr Programm mit Physiotherapeut Uwe Vetter ab. Auf der anderen Seite der Bande stieg Alexander Schwolow mit Torwarttrainer Andreas Kronenberg wieder ins Training ein. Der 27-Jährige hatte wegen Adduktorenproblemen seit dem Vorbereitungsstart gefehlt und freute sich sichtlich, wieder am Ball zu sein.

Seine beiden Torhüterkollegen Mark Flekken und Niclas Thiede gehörten zur großen Gruppe, die im 120-Minuten-Test gegen den VfB für 60 Minuten im Einsatz war und deshalb mit Athletiktrainer Daniel Wolf Regenerationstraining machte. Auf dem Platz war nur eine kleine Gruppe mit den U21-Nationalspielern Luca Waldschmidt, Robin Koch und Philipp Lienhart sowie Yoric Ravet, Patrick Kammerbauer und Andre Barbosa, die gegen Stuttgart gar nicht gespielt hatten oder nur Kurzeinsätze hatten. Sie trainierten mit Co-Trainer Florian Bruns und Verbindungstrainer Julian Schuster, der seit Freitag ebenfalls in Schruns ist.

Am Sonntag hat die Mannschaft schon ihren freien Tag, bevor am Montag und Dienstag jeweils zweimal "hart trainiert wird", wie Christian Streich ankündigte, danach wird es wahrscheinlich jeweils eine Einheit am Tag geben, bis am Freitag der Doppeltest gegen Kayserispor ansteht. "Dann haben wir ungefähr den Rhythmus wie während der Meisterschaft", erklärte der SC-Coach, "aber mit einer erhöhten Intensität gegenüber einer regulären Woche während der Saison."

Burkart soll die zweite Mannschaft verstärken

Unterdessen bestätigte Sportdirektor Jochen Saier, dass der Schweizer Junioren-Nationalspieler Nishan Burkart aus der U23 von Manchester United vor einem Wechsel zum Sport-Club steht.

Allerdings ist der 19-jährige Stürmer nicht für den Profikader, sondern für die zweite Mannschaft vorgesehen, die kommendes Wochenende in die Regionalligasaison startet. Burkart hat auch die englische Staatsangehörigkeit und war vor drei Jahren vom FC Zürich zu ManUnited gewechselt.