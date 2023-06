48 Tore in Liga drei: Düsseldorf holt Vermeij

Fortuna Düsseldorf hat nach den Abgängen von Dawid Kownacki und Rouwen Hennings auf der Stürmer-Position nachgelegt. Vom SC Freiburg II kommt der großgewachsene Vincent Vermeij in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt.

Einen Tag nach der Verpflichtung von Yannik Engelhardt von Freiburg II hat Fortuna Düsseldorf erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen - und erneut kommt der neue Mann aus dem Breisgau. Wie die Fortuna bekanntgab, wird Vincent Vermeij den Zweitligisten ab der kommenden Saison verstärken. Eine Vertragslaufzeit gaben sie derweil nicht bekannt. Der mit 1,96 m großgewachsene Mittelstürmer genoss Teile seiner Jugend bei Ajax Amsterdam und spielt mittlerweile seit vier Jahren in Deutschland. In dieser Zeit hat er sich durchaus einen Namen gemacht, besonders bei Drittliga-Interessierten.

Für den MSV Duisburg und Freiburg II lief Vermeij wettbewerbsübergreifend in 122 Partien auf, in denen ihm 48 Tore gelangen - davon alleine 15 in der abgelaufenen Saison. Dazu kommen weitere 20 Vorlagen. Darüber hinaus blickt er sogar auf einen Kurzeinsatz in der Bundesliga zurück - in der Saison 2021/22 wurde Vermeij beim 0:0 gegen Fürth für zwei Minuten eingewechselt. Für den 28-Jährigen ist es nach vier Jahren in der 3. Liga nun die richtige Zeit, nochmal eine Liga höher auf Torejagd zu gehen.

Vermeij: "Dankbar für das Vertrauen"

Gegenüber den Vereinsmedien sagte Vermej, der künftig mit der Rückennummer 9 auflaufen wird, die Fortuna sei ein "sehr spannender Verein mit überragenden Fans. Ich möchte durch viel Arbeit und Tore dazu beitragen, dass wir oft mit ihnen feiern können. Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar für ihr Vertrauen in mich und werde jeden Tag alles geben, um es zurückzuzahlen, damit wir unsere Ziele erreichen."

Laut Fortunas Vorstand Sport & Kommunikation Klaus Allofs bringe der Niederländer "die Fähigkeiten eines klassischen Mittelstürmers mit und ist technisch gut ausgebildet. Wir freuen uns auf einen torgefährlichen und fleißigen Angreifer." Auch Fortunas Sportdirektor Christian Weber schlägt in eine ähnlich Kerbe: "Er verleiht unserem Spiel eine neue Komponente und passt mit seiner mannschaftsdienlichen Spielweise sehr gut zu der Art, wie wir Fußball spielen wollen."