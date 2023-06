Erster Sommerneuzugang: Düsseldorf verpflichtet Engelhardt

Die Fortuna aus Düsseldorf hat ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Vom SC Freiburg kommt Yannik Engelhardt, der dort in den vergangenen beiden Jahren zum Stammpersonal in der 3. Liga gehörte.

In zwei Jahren im Breisgau kam Yannik Engelhardt in 54 Spielen zum Einsatz, dabei gelangen dem defensiven Mittelfeldspieler drei Tore und fünf Vorlagen. Freiburg hatte Engelhardt die vergangenen beiden Spielzeiten von Werder Bremen ausgeliehen und entschied sich erst vor einigen Wochen, eine Kaufoption zu ziehen. Nun steht für Engelhardt jedoch der nächste Karriereschritt in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt an.

Über die Vertragslaufzeit oder weitere Vertragsdetails vereinbarten beide Vereine größtenteils Stillschweigen, ein kleines Detail aus der Freiburger Pressemitteilung lässt jedoch ein bisschen Interpretationsspielraum zu: "Die vereinbarte Konstellation ist so, dass für die Zukunft alle Möglichkeiten offen sind." Es erscheint also durchaus naheliegend, dass sich die Freiburger eine vertraglich vereinbarte Rückkaufoption gesichert haben.

Weber: "Technisch-kognitiv hervorragende Voraussetzungen"

Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber freut sich über die Verpflichtung des 22-Jährigen: "Yannik bringt technisch-kognitiv hervorragende Voraussetzungen mit und hat trotz seines Alters bereits eine hohe Präsenz auf dem Platz. Er passt genau in unser Positionsprofil und wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat."

Auch bei Engelhardt selbst ist die Vorfreude auf seine Zeit bei der Fortuna groß: "Die 2. Bundesliga ist für mich sehr reizvoll - es wird eine spannende Saison mit vielen packenden Duellen. Ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht, und ich in diesem Stadion vor diesen tollen Fans auflaufen darf."