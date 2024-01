428 Spiele: MSV setzt auf Bundesliga-Erfahrung im Abstiegskampf

Die 3. Liga startet am Freitag nach der Winterpause in die restliche Saison, einige Traditionsklubs kämpfen ums Überleben. Auch Duisburg. Der MSV hat Daniel Ginczek verpflichtet - und damit reichlich Bundesliga-Erfahrung. Die hat auch Sandhausen.

2013/14 beim Club in der Bundesliga, nun beim MSV in der 3. Liga zusammen: Alexander Esswein und Daniel Ginczek. imago sportfotodienst

Für den MSV Duisburg sieht es in der 3. Liga nach dem 4:2 im Kellerduell vor der Winterpause gegen Schlusslicht SC Freiburg II etwas besser aus, der Abstand zum rettenden Ufer ist auf vier Zähler geschmolzen. Dennoch wartet auf die Zebras eine Mammutaufgabe, um die Abstiegsränge zu verlassen. Helfen soll dabei Daniel Ginczek, den Duisburg jüngst von Zweitligist Fortuna Düsseldorf losgeeist hat.

120 Bundesligaspiele für Wolfsburg, Stuttgart und Nürnberg hat der Stürmer auf dem Buckel, ist damit aber nicht die Nummer eins in der 3. Liga. Das ist Dennis Diekmeier, der 203-mal im deutschen Oberhaus aufgelaufen ist und nun in der 3. Liga für Sandhausen kickt. Ginczek bleibt gar nur Rang zwei, denn Teamkollege Alexander Esswein - mit Ginczek zu Bundesligazeiten 2013/14 schon zusammen beim FCN - hat 196 Bundesliga-Einsätze aufzuweisen.

Duisburg kann neben Sandhausen (sieben Spieler mit insgesamt 297 Partien) ohnehin auf die meiste Erfahrung aus der höchsten deutschen Liga bauen, sieben Spieler der Zebras vereinen 428 Spiele auf sich. Und mit Boris Schommers steht auch einer der drei Trainer an der Seitenlinie, die schon im deutschen Oberhaus aktiv waren. Schommers coachte 13-mal den 1. FC Nürnberg, nur Michael Köllner (ebenfalls Nürnberg, 21 Spiele) und Jens Keller (Schalke und VfB, 66 Partien) können das toppen.

Mannheim: 4 mehr mit 400 weniger

Gelingt Duisburg mit so viel Routine der Klassenerhalt? Mannheim, das vier Punkte besser postiert ist, hat mit Kevin Goden im Winter einen Akteur verpflichtet, der fünfmal beim Club in Liga eins eingesetzt wurde, allerdings hat der SV Waldhof sein Bundesliga-Kontigent lediglich auf 28 aufstocken können - 400 Partien weniger als die Zebras. Aber derzeit noch vier Punkte mehr als der MSV. Bundesliga-Erfahrung hin oder her.