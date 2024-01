Rekordhalter Diekmeier, Duisburg rüstet auf: So viel Bundesliga steckt in der 3. Liga

77 - Rouwen Hennings (SV Sandhausen)

Sandhausens Neuzugang Rouwen Hennings bringt nicht nur die Erfahrung aus 298 Zweitliga-Spielen (90 Tore) mit in die Kurpfalz, sondern auch einiges an Bundesliga-Erfahrung. Die sammelte er in jungen Jahren beim FC St. Pauli (16 Spiele, ein Tor) und während seiner sieben Jahre bei Fortuna Düsseldorf (61 Spiele, 22 Tore). imago images/Jan Huebner