"Legen wir los": Ginczek soll die Duisburger Torflaute beenden

Der MSV Duisburg hat einen neuen Mittelstürmer. Von Fortuna Düsseldorf kommt Daniel Ginczek zu den Meiderichern, die in der Hinrunde die zweitschwächste Offensive der 3. Liga stellten.

Es gibt vielerlei Gründe für die schwache Hinserie des MSV Duisburg, doch die Ladehemmung in der Offensive ist eine der Hauptursachen, dass der Traditionsklub auf dem vorletzten Platz der 3. Liga überwinterte. Mit Sebastian Mai und Niklas Kölle sind zwei gelernte Verteidiger für sieben der 17 Tore der Zebras verantwortlich, aus dem Kreis der Stürmer konnten sich bislang einzig Alexander Esswein und Robin Müller mit je einem Tor auf den Spielberichtsbögen verewigen.

Die Hoffnungen des MSV ruhen nun auf Daniel Ginczek. Der 32 Jahre alte Stürmer löste seinen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf, wo er in der Hinrunde nur viermal in der Startelf stand und nach der Winter-Verpflichtung von Christoph Daferner (1. FC Nürnberg/Leihe) in der Stürmer-Hierarchie weiter nach hinten rutschte, auf und unterschrieb am Sonntag einen Vertrag in Duisburg bis zum 30. Juni diesen Jahres.

"Über Daniels Qualitäten müssen wir nicht groß sprechen, nach unseren ersten Gesprächen bin ich mir sicher, dass er uns sofort helfen kann, unsere Offensiv-Quote zu steigern", sagte Trainer Boris Schommers. "Mit ihm haben wir unseren Neuner gefunden, ich freue mich auf den gemeinsamen Weg", so Schmoldt weiter über Ginczek, der als Neuner die Rückennummer 33 tragen wird.

Über Ziele muss man "nicht groß reden"

Auch der Spieler selbst kommt in der MSV-Mitteilung zu Wort: "Bei der Tabellen-Situation brauchen wir über die Ziele nicht groß reden: Wir arbeiten in der Rückrunde für den Klassenerhalt. Ich will mich gerne mit meiner Erfahrung dabei in einer Führungsrolle in das Team einbringen - und natürlich Tore schießen." Dafür komme der Routinier schließlich auch, der mit einer prägnanten Vorgabe schloss: "Legen wir los!”

120 Spiele in der Bundesliga (29 Tore) und 121 Partien (35 Tore) in der 2. Bundesliga bringt der 1,90-Meter-Mann, der seine Ausbildung bei Borussia Dortmund genossen hat, mit in die 3. Liga, wo er bereits für die Zweitvertretung des BVB sowie den VfB Stuttgart II in 34 Einsätzen elf Tore erzielte. In den vergangenen Jahren wurde Ginczek, der auch internationale Erfahrung vorweisen kann, allerdings immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, weshalb er für die Fortuna in zwei Jahren lediglich 46 Pflichtspiele (zehn Tore) absolvierte.

Ginczek ist der erste Winter-Neuzugang der Duisburger, die in dieser Transferperiode bereits den Sommer-Abgang von U-20-Nationalspieler Caspar Jander gen Nürnberg hinnehmen mussten. Mit Baran Mogultay kündigte ein weiteres Talent jüngst seinen Abschied an, U-19-Kapitän Batuhan Yavuz unterschrieb derweil seinen ersten Profivertrag.