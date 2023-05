40-Millionen-Anleihe: Hertha will Rückzahlung auf 2025 verschieben

Überraschender Schachzug im Kampf um die Lizenz: Bundesliga-Absteiger Hertha BSC will die im November 2023 fällige Rückzahlung der Nordic-Bond-Anleihe in Höhe von 40 Millionen Euro um zwei Jahre auf November 2025 verschieben - bei Erhöhung des Zinssatzes von 6,5 auf 8,5 Prozent.

In einer am Montagnachmittag herausgegebenen Pressemitteilung informierte die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA darüber, dass sie beschlossen hat, ein schriftliches Verfahren zur Änderung der Anleihebedingungen ihres 6,5% Nordic Bonds 2018/2023 einzuleiten. Das Verfahren, in dem die Zustimmung der Anleger eingeholt werden soll, beginnt am 26. Mai 2023 und endet am 19. Juni 2023. Hertha hatte die börsennotierte 40-Millionen-Euro-Unternehmens-Anleihe im November 2018 bei institutionellen Anlegern - Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen, Pensionsfonds - im Inland und in insgesamt acht weiteren europäischen Ländern zu einem Zinssatz von 6,5 Prozent aufgelegt.

Sie war seinerzeit ein zentraler Baustein für die Ablösung des damaligen Klub-Investors KKR, der im Januar 2014 eingestiegen war und Ende 2018 von Hertha ausgezahlt wurde. Wie viele der Anleihegläubiger Herthas Plänen zur Veränderung der Laufzeit und des Zinssatzes zustimmen, gilt als offen.

Was die DFL von Hertha verlangt

Die bislang im November 2023 fällige Rückzahlung der unbesicherten 40-Millionen-Anleihe, deren Zinsen der Klub quartalsweise bereits während der Laufzeit bedient hat, gilt seit Wochen als einer Knackpunkte im aktuellen Lizenzierungsverfahren. Zuletzt war im Gespräch, dass US-Investor 777 Partners die Anleihe mit einer Bankbürgschaft besichert. Die DFL verlangt im Zuge der vom Klub für das Geschäftsjahr 2023/24 nachzuweisenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dem Vernehmen nach mehr bezifferbare Sicherheiten von Hertha, als der zunächst eingereichte Lizenzierungsantrag vorsah.

Im Klartext: Die DFL hätte es am liebsten gesehen, wenn der Klub die von 777 Partners zugesagte Investitionssumme von 100 Millionen Euro bereits in Gänze zur Verfügung hätte. Beim Vertragsabschluss im März war eine erste Tranche geflossen, die nach kicker-Informationen deutlich unter 30 Millionen Euro lag.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Klubs vor acht Tagen hatte Geschäftsführer Thomas E. Herrich gesagt: "Wir sind mit Hochdruck dran und zuversichtlich, dass wir die Lizenz erhalten werden."

Hertha muss Liquiditätslücke schließen

Neben der 40-Millionen-Anleihe muss der Klub bis zum 7. Juni, wenn im Lizenzierungsverfahren die Frist der DFL zur Erfüllung der Bedingungen abläuft, eine Liquiditätslücke von etwa 20 Millionen Euro schließen. Die Gespräche mit Hauptsponsor Nike und Vermarkter Sportfive über eine Verlängerung der 2025 auslaufenden Verträge laufen hinter den Kulissen seit Wochen. Sie könnten, heißt es aus eingeweihten Kreisen, zeitnah zu einem Abschluss kommen und dem Klub dringend benötige Vorauszahlungen und Signing Fees einbringen.

Zwischenzeitliche Gedankenspiele der Klubführung, den Vertrag mit Sportfive auslaufen zu lassen und sich künftig selbst zu vermarkten, sind angesichts der desaströsen Finanzlage vom Tisch. Entsprechende Vertragsabschlüsse vor dem 7. Juni sollen Teil des Pakets werden, das Hertha BSC aktuell schnürt, um die Zweitliga-Lizenz für die kommende Saison zu bekommen.