25 Jahre im Verein: Streich-Assistent Baier verlässt Freiburg im Sommer

Der SC Freiburg verliert im Sommer einen langjährigen Mitarbeiter: Co-Trainer Patrick Baier hört nach dann 25 Jahren im Breisgau auf.

Bereits vor der Jahrtausendwende begann Patrick Baier beim SC Freiburg. Von 1999 an war er in der Freiburger Fußballschule tätig, seit 2009 gehörte Baier dem Trainerteam der Profis an. Der heute 56-Jährige arbeitete bei den Profis unter Robin Dutt, Marcus Sorg und nun mittlerweile seit zwölf Jahren unter Christian Streich.

Baier arbeitete ursprünglich als Architekt, gestand sich aber früh ein: "Ich bin ein besserer Trainer als Architekt." Deswegen konzentrierte er sich voll auf seine Aufgabe beim Sport-Club. Der lizenzierte Fußball-Lehrer ist in Freiburg schwerpunktmäßig für die Gegneranalyse zuständig.

"Ich möchte selbstbestimmt einen Schritt zur Seite machen, um den Fußball mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten", wird Baier auf der Freiburger Website zitiert: "Nach 25 Jahren in einem extrem getriebenen Geschäft ohne die Möglichkeit zur Reflexion, ist es für mich an der Zeit, innezuhalten."

Baier ahnt schon jetzt, wie schwer es werden wird, "einen derart privilegierten Job zu verlassen". Doch er spüre vor allem "große Dankbarkeit, Teil der Entwicklung unseres Vereins gewesen zu sein". Kein aktueller Co-Trainer im deutschen Oberhaus hat mehr Bundesliga-Jahre am Stück vorzuweisen.

Saier: "Wir bedauern, aber respektieren natürlich seinen Wunsch"

"Patrick Baier hat die sportliche Entwicklung des SC Freiburg in den vergangenen 25 Jahren in seinen unterschiedlichen Funktionen spürbar mitgeprägt und auch als Co-Trainer der Profis sehr wertvolle Arbeit geleistet", erklärt Vorstand Jochen Saier, der Baier nicht gerne gehen lässt: "Wir bedauern, aber respektieren natürlich seinen Wunsch, sich nach dieser Saison neu zu orientieren."

Dem Sport-Club habe geholfen, dass Baier den Verein "frühzeitig über seine Entscheidung informiert" habe. "Wir können neue Personalentscheidungen mit zeitlichem Vorlauf treffen", sagt Saier: "Bis dahin freuen wir uns, dass Patrick mit all seiner Fachkompetenz und Akribie dazu beitragen wird, mit unserer Mannschaft eine weiterhin erfolgreiche Saison zu spielen."

13 Bundesliga-Spiele bleiben noch, um sich von der großen Bühne zu verabschieden. Am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet aber auch ein weiteres europäisches Highlight mit dem Europa-League-Auswärtsspiel beim RC Lens.