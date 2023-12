2023 für Paqarada gelaufen - Auch Adamyan fällt aus

Der 1. FC Köln wird bis ins neue Jahr hinein auf Leart Paqarada (29) verzichten müssen. Auch Sargis Adamyan wird dem Bundesligisten vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Zum Start in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim SC Freiburg am kommenden Sonntag, den 17. Dezember (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlten Trainer Steffen Baumgart zwei Profis im Mannschaftstraining.

So wird Linksverteidiger Leart Paqarada bis ins neue Jahr hinein ausfallen, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Der Defensivspieler hat sich beim 0:0 gegen Mainz 05 am vergangenen Sonntag eine Muskelverletzung zugezogen, die keinen Einsatz mehr im Jahr 2023 möglich macht. Paqarada war beim Heimspiel gegen die Rheinhessen zur Halbzeit für Dominique Heintz eingewechselt worden und hatte die Partie beendet. Im Nachgang zeigte sich nun allerdings die Blessur, Paqarada wird somit sowohl in Freiburg als auch beim Jahresabschluss bei Union Berlin am 20. Dezember fehlen.

Der Neuzugang vom FC St. Pauli hatte seinen Stammplatz in den vergangenen Wochen an Heintz verloren, der nun wohl auch während Paqaradas Fehlzeit das Startelfmandat für die Linksverteidigerposition erhalten dürfte.

Adamyan fällt aus - Alidou zurück auf dem Trainingsplatz

Noch weniger Spielpraxis hatte zuletzt Sargis Adamyan. Der Angreifer spielte gar keine Rolle mehr, kam im September letztmals zum Einsatz. Nun wird der Armenier ebenfalls ausfallen, laut Verein setzt ihn eine muskuläre Verletzung matt. Adamyan stand bereits beim Spiel in Mainz aufgrund der Blessur nicht zur Verfügung. Genauere Angaben zur Ausfallzeit machten die Kölner nicht.

Immerhin: Einen Spieler durfte Baumgart wieder auf dem Trainingsplatz begrüßen. Faride Alidou, der zuletzt verletzungsbedingt fehlte, stieg wieder ins Mannschaftstraining ein. Kapitän Florian Kainz, der gegen Mainz erst in der zweiten Hälfte ins Spiel gekommen war, absolvierte eine individuelle Einheit.

mib