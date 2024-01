Zwölf Angreifer stufte der kicker in der Rangliste ein, vier davon als Herausragend. Ein Hamburger thront ganz oben im Zweitliga-Ranking bei den Stürmern.

Hamburgs Robert Glatzel (12 Tore, 5 Assists), Berlins Haris Tabakovic (9/3) und Düsseldorfs Vincent Vermeij (9/1) kommen allesamt auf eine zweistellige Anzahl an Scorerpunkten. Für Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern spricht dessen famose Quote: sechs Treffer und eine Torvorlage in elf benoteten Spielen.

Auch wenn es nach wie vor Spiele gibt, in denen Glatzel abtaucht, war für die kicker-Redaktion klar, dass der Torjäger des HSV die Nummer eins ist. Neben seiner Top-Quote spricht für den 29-Jährigen, dass er sein Spiel verfeinert hat.

Glatzel ist inzwischen zu einem mitspielenden Mittelstürmer geworden, lässt sich also auch immer mal wieder tiefer fallen, um so selbst Angriffe einzuleiten. Nicht immer zum Gefallen von Trainer Tim Walter, der mitunter die zu weiten Wege des Stürmers und dessen dadurch dann fehlende Strafraumpräsenz moniert.