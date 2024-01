Holstein Kiel und seine Senkrechtstarter: Wer im Sommer prophezeit hätte, dass Tom Rothe im Winter in der Zweitliga-Rangliste auf seiner Position ganz oben stehen würde, wäre mild belächelt worden.

Gut, dass die 19-jährige Dortmunder Leihgabe Potenzial nicht zu knapp besitzt, war bekannt, dass er aber auf der linken Seite so durchstarten würde, damit war nicht zu rechnen.

Mit Marcel Rapp traf der im hohen Norden geborene Rothe aber auch auf einen Trainer, der konsequent auf ihn setzte, obwohl das große Talent in seinem Kerngeschäft, dem Dichtmachen der Seite, zunächst ein paar Wackler hatte. Auch wenn sich Rothe in dieser Beziehung steigerte, so sind das Einlegen das Vorwärtsgangs, das Antreiben, das Anschieben eindeutig seine Stärken, abzulesen an seinen acht Scorerpunkten.

Ein Umstand, der übrigens auf alle Akteure in der Top-Kategorie zutrifft. Unter vier Scorerpunkten machte es keiner.