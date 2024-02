1. FC Köln reist ins Kurztrainingslager nach Spanien

Die ersten Eindrücke von seinem Team bekam Kölns Trainer Timo Schultz bei klirrender Kälte. Im März nun aber will sich der Klub nun ein paar Tage in Spanien auf den Abstiegskampf einstellen.

Vier Punkte Rückstand hat der 1. FC Köln auf Union Berlin, das auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz 15 in der Bundesligatabelle rangiert. Natürlich würden die Geißböcke aber lieber direkt die Klasse halten und das Drama Relegation vermeiden. Dafür ziehen die Kölner alle Register - und beziehen Mitte März ein Kurz-Trainingslager in der Nähe von Alicante in Spanien.

Einheiten wohl ohne manchen Nationalspieler

Vom 18. bis 23. März werden Schultz und seine Spieler dann an der Costa Blanca an sich arbeiten - allerdings wohl ohne einige Nationalspieler. Denn am Wochenende 23./24. März steigen diverse Länderspiele - gut möglich also, dass etwa Kapitän Florian Kainz (Österreich) oder die deutschen U-21-Nationalspieler Eric Martel und Jan Thielmann fehlen werden. Die U 21 empfängt dann in Deutschland den Kosovo und Israel zu EM-Qualifikationsspielen.

Für den Effzeh geht es nach dem Kurztrip in die heiße Phase der Saison: Nach der Rückkehr steht am 27. Spieltag das Duell mit dem FC Augsburg an. Bis zum Saisonende folgen dann die Duelle unter anderem mit Bochum, Darmstadt, Mainz 05 und Union Berlin. Partien, für die sich die abstiegsgefährdeten Kölner wohl bestmöglich rüsten sollten, wenn es mit einem weiteren Jahr in der Bundesliga im Sommer weitergehen soll.