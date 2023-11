"Hatte eine gute Hüfte": Lohkemper erhält Nürnbergs Heimserie am Leben

Mit Felix Lohkemper hat Cristian Fiel gegen Hansa Rostock Nürnbergs Weiterkommen im DFB-Pokal eingewechselt. Der Joker belohnte einen erneut nicht unterzukriegenden FCN.

Es war mal wieder dramatisch im Max-Morlock-Stadion, der 1. FC Nürnberg bleibt im heimischen Achteck aber weiterhin eine Macht in dieser Saison. In der Liga ist der Club vor eigenem Publikum nach fünf Spielen noch ungeschlagen, diese Serie setzte sich am Mittwochabend im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock fort.

Dabei sah es gegen 22.35 Uhr noch danach aus, dass der FCH das Achtelfinal-Ticket zieht, mit 2:1 führte eine spielerisch beschränkte aber leidenschaftliche und effiziente Kogge bis tief in die Nachspielzeit. Dann stachen aber Nürnbergs Joker: Daichi Hayashi legte für Felix Lohkemper auf, der den Club doch noch in die Verlängerung schoss.

Der FCN war die gesamte Spieldauer die bessere Mannschaft, es fehlte aber die Präsenz im Strafraum, was auch Cristian Fiel nach dem Spiel monierte. "In der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme, in die Räume zu kommen, in die wir wollten. Wir hatten viel Ballbesitz, aber die Durchschlagskraft fehlte", so der Club-Trainer.

Mit Lohkemper wechselte Fiel aber jene Durchschlagskraft ein, in der Verlängerung sorgte der 28-Jährige sogar noch für den Siegtreffer. "Sowas habe ich persönlich noch nicht erlebt. Ein überragendes Gefühl", freute sich Lohkemper, der zum zweiten Mal einen Doppelpack im Club-Trikot schnürte - zuletzt beim 2:2 in Magdeburg in der vergangenen Saison. Dabei war der Treffer in Minute 99 alles andere als leicht. "Ich hatte in dieser Situation auf jeden Fall eine gute Hüfte. Der Ball war nicht so leicht zu nehmen. Ich wollte ihn schon in die lange Ecke lenken. Dass er dann so gut reinfällt, da war dann noch etwas Glück mit dabei."

"Richtig geiles Highlight-Spiel" gegen Schalke

Das Weiterkommen ging am Ende absolut in Ordnung, weil der Club die bessere Spielanlage hatte. Genau das lobte auch Lohkemper. "Es macht gerade mega Bock. Wir haben eine schöne Spielweise, auch wenn das heute gegen ein unangenehmes Rostock nicht so einfach war. Die letzten Spiele haben wir schon schönen Fußball geliefert und heute zusätzlich den Fight", so der Doppeltorschütze bei "Sky".

Das 3:2 gegen Rostock war gleichzeitig der dritte Pflichtspielsieg in Folge, der zweite in dieser englischen Woche. Vergoldet werden kann diese im nächsten Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen Schalke. "Ein richtig geiles Highlight-Spiel", nannte Lohkemper das kommende Fanfreundschaftsduell mit den Knappen. Trotz einiger liegengelassener Körner wird der FCN sicher mit breiter Brust auftreten - und mit Lohkemper diesmal in der Startelf?