Joker Lohkemper schwingt sich zu Nürnbergs Retter in der Not auf

DFB-Pokal - Highlights by DAZN 02.11.2023

6:03Gegen effektive Rostocker rettete sich der 1. FC Nürnberg erst spät in der Nachspielzeit in die Verlängerung, in der man dann aber den verdienten Einzug ins Achtelfinale klarmachte. Matchwinner war der eingewechselte Felix Lohkemper.