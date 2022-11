Sieben Tore, ein Doppelpacker: Zwickau siegt gegen Osnabrück

Zwickau hat am Sonntag einen ganz wichtigen Sieg im Tabellenkeller eingefahren. Beim 4:3 gegen Osnabrück ging es munter hin und her, mit dem besseren Ende für den FSV.

Bei den Hausherren gab es gute Nachrichten: Kapitän und Schlussmann Brinkies war nach über zwei Monaten zurück in der Startelf, er zog sich Anfang September einen Muskelbündelriss im Oberarm zu. Auch ein Hinrunden-Aus stand im Raum, nun war er zurück, weswegen Engelhardt auf der Bank Platz nahm. Zwickau-Coach Joseph Enochs wechselte ansonsten nach dem 1:1 gegen Zwickau noch zweimal: Coskun und Eichinger starteten für Herrmann und Baumann (beide Bank).

Osnabrücks Trainer Bastian Schweinsteiger nahm nach dem 3:2-Heimerfolg gegen den Halleschen FC zwei Veränderungen an seiner Startelf vor: Simakala und Heider begannen für Niemann und Higl (beide Bank).

Gomez schnürt den Doppelpack

Die erste Hälfte in Zwickau sollte es mit fünf Toren in sich haben. Nach einer großen Unstimmigkeit in der Osnabrücker Hintermannschaft schnappte sich Gomez den Ball, war frei durch und wurde von Adamczyk im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Gomez sicher (8.). Der VfL hätte beinahe die passende Antwort gehabt, doch Engelhardt scheiterte zunächst am exzellent reagierenden Brinkies (9.) und machte dann aus seinem Kopfball aus kurzer Distanz zu wenig (17.). Und das sollte sich rächen, denn kurz später war wieder Gomez zur Stelle, der nach Eichingers Querpass den Doppelpack zum 2:0 schnürte (19.).

Heider trifft vorne und hinten

Der VfL schüttelte sich kurz - und kam dann richtig gut in die Partie. Den Lohn gab es in der 30. Minute, als Heider einen Simakala-Freistoß einköpfte. Kurz vor der Pause durfte dann der Vorbereiter selbst jubeln, denn Simakala nickte Engelhardts Flanke ungehindert ein (43.). Die Gäste zeigten klasse Moral - und lagen zur Pause dann doch zurück, da Heider nach Göbels Freistoß ein Eigentor zum 2:3 unterlief (45.+1).

Göbel nimmt Maß

Auch nach der Pause ging es munter weiter, beide Teams spielten nach vorne. Eichinger war noch an Adamczyk gescheitert (51.), doch wenig später stand es 4:2 für die Hausherren: Göbel nahm Maß und schlenzte den Ball sehenswert per direktem Freistoß rechts um die Mauer ins Tor (53.). Aber wieder hatte Osnabrück eine Antwort parat, zeigte wieder gute Moral, Engelhardt erzielte aus dem Gewühl heraus das 3:4 (63.). Heider hatte gar die Chance zum erneuten Ausgleich, doch FSV-Keeper Brinkies griff sich seinen Abschluss im Nachfassen (69.).

Osnabrück drückte zwar gegen Ende durchaus auf den Ausgleich, die ganz dicken Chancen sprangen jedoch lange nicht mehr heraus. Kurz vor dem Ende hatte Higl nochmal eine gute Kopfballchance, er verzog jedoch klar (90.+4). Somit blieb es beim 4:3 und der FSV bejubelte drei wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Weiter geht es direkt unter der Woche. Für Zwickau steht am Mittwoch das nächste Spiel an: Für den FSV geht es auswärts nach Mannheim. Osnabrück ist zur gleichen Zeit beim Heimspiel gegen den SV Verl gefordert (beide 19 Uhr).