Zweite Liga am Samstagabend boomt: Millionenmarke neunmal übertroffen

Holstein Kiel ist seit Samstag erstmals Bundesligist. Der Aufstieg der Störche hat dem übertragenden Sender SPORT1 eine Top-Quote beschert. Insgesamt konnte der Privatsender seine Zuschauerzahlen deutlich steigern.

Zum Saisonabschluss der Live-Übertragungen der zweiten Liga auf SPORT1 hat die Partie Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf für eine Top-Quote gesorgt. 1,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze und 790.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt waren am Samstagabend Zeuge, wie Kiel nach einem 1:1 erstmals in die Bundesliga aufstieg.

Der Gesamt-Marktanteil lag bei 3,3 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) sogar bei sehr guten 5,4 Prozent. Derselbe Wert wurde auch in der Zielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) erreicht. Für den Privatsender sind das hervorragende Quoten, wie das Unternehmen mit Sitz in Ismaning am Montag bekannt gab.

Steigerung von 48 Prozent

Auch insgesamt habe das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend "in dieser Saison seine hohe Attraktivität unter Beweis gestellt", hieß es in dem Statement weiter. Neunmal wurde am Samstagabend in der Spitze die Millionenmarke geknackt.

Insgesamt verfolgten in dieser Spielzeit 534.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt das Zweitliga-Topspiel auf SPORT1 im Free-TV. Das entspricht einer Steigerung um 48 Prozent gegenüber der Saison 2022/23. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49) lag bei 4,4 Prozent, im Segment M14-59 etwas darunter bei 3,8 Prozent. "Das ist in allen Bereichen eine beachtliche Steigerung zur Vorsaison", lautet das Urteil des Senders.

Auch in der kommenden Spielzeit überträgt SPORT1 33 Topspiele der 2. Bundesliga am Samstagabend live im Free-TV. Der 34. Spieltag findet wie auch diese Saison wieder zeitgleich am Sonntag statt.