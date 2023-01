Zwei Schlüsselszenen: Kimmich nimmt's auf seine Kappe, Rose korrigiert sich

Wirklich hitzig wurde es nach dem umkämpften Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern nicht - weil die Protagonisten lieber vor der eigenen Haustür kehrten.

Gelb wegen Meckerns. Das sah Marco Rose in der 84. Minute der ersten Partie nach dem Re-Start in der Bundesliga - dabei hatte sich der Trainer von RB Leipzig "fest vorgenommen, dieses Jahr mehr auf der Seite der Schiedsrichter zu sein".

Es war eben noch einmal heiß hergegangen in der Schlussphase eines umkämpften Topspiels, in der alles möglich schien. Mehr noch sogar für die Heim-Mannschaft aus Leipzig, die den Serienmeister aus München phasenweise ins Wanken gebracht hatte. Und doch hatte sich Rose nach Schlusspfiff schnell wieder beruhigt und sogar eingeräumt, eine Schlüsselszene beim 1:1 während des Spiels falsch eingeschätzt zu haben.

Gut zehn Minuten nach dem Ausgleichstreffer von Marcel Halstenberg, RB war gut im Spiel, schien Dominik Szoboszlai dem Ex-Leipziger Dayot Upamecano durch einen frechen Beinschuss zu enteilen. Es folgte ein Foul im Stile einer Notbremse - zunächst auch in Roses Augen, dessen Mannschaft von einer Überzahl freilich entscheidend hätte profitieren können.

"In der Situation habe ich es zuerst so gesehen, weil ich dachte, dass er (Szoboszlai, d. Red.) weg ist", erklärte der RB-Coach nach Schlusspfiff bei DAZN. Mit ein wenig Abstand korrigierte sich Rose aber - wohl auch, weil sich mit Matthijs de Ligt noch ein weiterer FCB-Verteidiger in unmittelbarer Nähe des Geschehens befunden hatte: "Das ist Gelb, das passt so." Getreu der Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Siebert.

Kimmich: "Wir gewinnen ohne meinen Fehler"

Ein gesundes Maß an Selbstreflexion war am Freitagabend auch auf der Gegenseite ein Stilmittel. Für den Leipziger Ausgleichstreffer kurz nach der Pause - kurz vor der Pause hatte Eric Maxim Choupo-Moting Bayern in Führung gebracht - übernahm Joshua Kimmich die Verantwortung.

"Der Fehler war nicht, dass Alphonso Davies den Einwurf schnell ausgeführt hat. Wir hatten die Situation vor dem Spiel besprochen", verriet der Mittelfeldspieler, der den entscheidenden Zweikampf gegen André Silva verloren hatte. "Ich muss den Ball rausprügeln, dann passiert nichts. Am Ende des Tages gewinnen wir das Spiel ohne meinen Fehler", glaubt Kimmich - der das Unentschieden trotzdem "verdient" findet.