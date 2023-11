Zwei Partien im Free-TV: DFL terminiert Bundesliga-Spieltage 14 bis 18

Die DFL hat fünf weitere Bundesliga-Spieltage zeitgenau angesetzt und damit auch festgelegt, wer das Jahr 2024 eröffnet - im Free-TV.

Nach dem Abschluss der 2. Runde und der Auslosung des Achtelfinals im DFB-Pokal hat die DFL am Donnerstag wie geplant die Bundesliga-Spieltage 14 bis 18 terminiert, die sich von Anfang Dezember bis Ende Januar 2024 erstrecken. Darunter sind auch zwei Free-TV-Spiele.

Am 14. Spieltag steht das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig im Mittelpunkt, das am Samstag, 9. Dezember, um 18.30 Uhr stattfindet. Zum Auftakt stehen sich die TSG Hoffenheim und der VfL Bochum gegenüber. Nach dem finalen Gruppenspieltag im Europapokal geht es am 15. Dezember mit dem 15. Spieltag und dem Duell Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen weiter. Das Heimspiel des FC Bayern gegen den aktuellen Dritten VfB Stuttgart setzte die DFL am Sonntag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr an - es wird zusätzlich zur üblichen DAZN-Übertragung auch im Free-TV bei "Sat.1" zu sehen sein.

Zum Durchklicken Die Bundesliga-Spieltage 14 bis 18

Mit dem 16. Spieltag, einer englischen Woche, verabschiedet sich die Bundesliga in die Winterpause. Am Dienstag, 19. Dezember, trifft unter anderem Borussia Dortmund auf den 1. FSV Mainz 05.

Das neue Kalenderjahr eröffnen am Freitag, 12. Januar, um 20.30 Uhr der FC Bayern und die TSG Hoffenheim. Das Aufeinandertreffen in der Allianz-Arena wird ebenfalls bei "Sat.1" übertragen, das pro Saison drei Bundesliga-Begegnungen live übertragen darf. An jenem 17. Spieltag könnte - wenn auch mitten im Winter - noch die Entscheidung fallen, wer Herbstmeister wird.

Die Rückrunde startet am Freitag, 19. Januar, mit dem 18. Spieltag und der Begegnung zwischen Mainz und Union Berlin. Am folgenden Nachmittag wollen sich unter anderem die Bochumer für die 0:5-Klatsche am ersten Spieltag beim VfB Stuttgart revanchieren. RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen bestreiten das Samstagabendspiel, Bayern empfängt Bremen am Sonntag um 15.30 Uhr.