Zwei Fragezeichen: Werder und die Problem-Position

Bereits in der abgelaufenen Saison ist deutlich geworden, dass der SV Werder Bremen auf der rechten Außenposition relativ dünn besetzt war. Durch die Verletzung von Mitchell Weiser ist die Situation noch mal etwas vager geworden.

Es lief die 48. Minute der Partie des 33. Spieltags gegen den 1. FC Köln, als Mitchell Weiser mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden lag und schnell deutlich wurde, dass es ihn schwerer erwischt hatte. Der 29-Jährige musste gestützt werden, um den Platz zu verlassen - den der rechte Schienenspieler des SV Werder Bremen dann auch nicht mehr betreten würde. Die Muskelverletzung, die der Klub im Anschluss an das 1:1-Unentschieden und den dadurch erreichten Klassenerhalt kommunizierte, bedeutete das vorzeitige Saisonaus für den Mann, der in der abgelaufenen Spielzeit so viele Einsatzminuten (2515) bekam, wie bislang in seiner Karriere noch nie.

Weiser war die Konstante auf der rechten Bremer Außenbahn, stand 29 Mal in der Startelf - und belegte seinen Status als einer der Werder-Ausnahmespieler mit insgesamt zehn Torvorlagen, die ebenfalls einen persönlichen Rekord bedeuteten. Ligaweit liegt er damit auf Platz sechs, hinter Randal Kolo Muani (16), Jamal Musiala (13), Raphael Guerreiro (13), Jonas Hofmann (11) und Florian Kainz (11).

Agu wird zum Trainingsstart fehlen

Doch wie schwer hat es Weiser erwischt mit seiner Muskelverletzung? In rund einem Monat nimmt Werder am 5. Juli das Mannschaftstraining zur Sommer-Vorbereitung auf. "Wir müssen seinen Heilungsverlauf abwarten und können noch nicht sagen, ob er zum Trainingsstart wieder einsteigen kann", sagt Clemens Fritz, der Leiter Profifußball. Aktuell befindet sich Weiser im Urlaub, werde aber auch behandelt. "Richtung Juli werden wir seinen Ist-Zustand dann aufnehmen und schauen, wie weit er rehabilitiert ist", so der 42-Jährige weiter.

Da wollen wir auch kein Risiko eingehen und ihm die Zeit geben, die nötig ist. Clemens Fritz über die Verletzung von Felix Agu

Ein einziges Fragezeichen auf dieser Position wäre nicht groß problematisch, nur besteht dort eben noch ein weiteres und angesichts der abgelaufenen Saison womöglich sogar ein noch größeres: Felix Agu kam gerade mal zu drei Kurzeinsätzen, seit Anfang November fiel er mit Problemen an der Patellasehnen aus. Immer mal wieder hieß es bei der konservativen Art der Behandlung anschließend, der 23-Jährige befinde sich auf dem Weg der Besserung - bis Anfang Mai ein operativer Eingriff vorgenommen wurde. "Felix ist im Plan, aber er wird zum Vorbereitungsstart noch nicht zur Verfügung stehen. Da wollen wir auch kein Risiko eingehen und ihm die Zeit geben, die nötig ist", erklärt Fritz.

Weiser soll bei Werder verlängern

Bereits während der Saison, als Weiser zwischenzeitlich fehlte, mussten andere (Mittelfeld-)Spieler auf der rechten Außenbahn als Notnagel einspringen, mal Leonardo Bittencourt wie am 34. Spieltag, mal Romano Schmid. Nicht auszuschließen, dass die aktuelle Situation den Klub dazu veranlasst, auf dieser Position personell nachzulegen.

Unabhängig davon soll Weiser nicht in sein bis dato noch gültiges letztes Vertragsjahr in Bremen gehen: "Wir haben Interesse, den Vertrag zu verlängern und haben das ihm und seiner Berateragentur auch signalisiert", sagt Fritz: "Man darf auch davon ausgehen, dass wir schon etwas weiter sind als nur bei der Kontaktaufnahme."