Zwangspause für Cvancara: Schwere Quetschung

Die genaue Ausfallzeit ist unklar, doch am Samstag gegen RB Leipzig wird Borussia Mönchengladbach wohl ohne Tomas Cvancara auskommen müssen. Der neue Torjäger erlitt eine Muskelverletzung.

Es war ein denkwürdiges Spiel für Borussia und auch für den Tschechen persönlich am vergangenen Sonntagabend, diese Achterbahnfahrt beim 3:3 in Darmstadt. Sommer-Zugang Tomas Cvancara erlebte die blamablen erste Halbzeit von der Bank aus, weil er im Länderspiel der tschechischen Nationalmannschaft eine Kapselverletzung im Sprunggelenk erlitten hatte.

Vier Wechsel nahm Gerardo Seoane am Böllenfalltor zur Pause bekanntlich vor, unter anderem Cvancara kam in die Partie, doch der erlebte gleich zu Beginn seiner Arbeitszeit gegen den Aufsteiger einen üblen Moment.

Ziemlich selbstbewusst schnappte sich der Sommer-Einkauf den Ball zum Elfmeter, schoss aber ziemlich unplatziert und scheiterte an Keeper Marcel Schuhen. Es spricht allerdings für den 23-Jährigen, dass er sich von diesem Missgeschick nicht irritieren ließ: Den Treffer von Florian Neuhaus fädelte er per Kopf ein und traf später sogar selbst zum 3:3, mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz.

Kramer und Koné vor Comeback

Damit nicht genug: In der Schlussphase verletzte sich der Stürmer und konnte nur auf zwei Betreuer gestützt die Kabine erreichen. Die Diagnose blieb zunächst unklar; nun ist von einer "schweren Quetschung" die Rede, die allerdings keine längere Pause erforderlich machen wird.

Ein Risiko aber, so Gerardo Seoane, werde Borussia natürlich nicht eingehen, deshalb ist davon auszugehen, dass der Tscheche in dieser Woche pausieren wird und womöglich erst in der darauffolgenden Woche gegen den VfL Bochum wieder eingreift.

Auf einen wichtigen Angreifer also muss der Borussen-Trainer beim Duell mit Leipzig am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verzichten, womöglich aber hat er für das Mittelfeld wieder deutlich mehr Auswahl. Christoph Kramer und Manu Koné haben nach ihren Verletzungen in der vorigen Woche schon wieder teilweise mittrainiert, ab sofort sollen sie uneingeschränkt am Mannschafts-Training teilnehmen.

Je nachdem, wie er die höhere Belastung verkraftet, dürfte zumindest Koné am Samstag schon wieder zum Kader gehören, womöglich sogar zur Startelf.