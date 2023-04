Zuschauer verstirbt auf Schalke: "Fußball tritt in den Hintergrund"

Ein medizinischer Notfall überschattete die Schlussminuten der Samstagspartie zwischen dem FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen.

Beim Spiel zwischen Schalke und Leverkusen verstarb am Samstag ein Zuschauer. Getty Images

"Der Fußball tritt heute in den Hintergrund. Ein Zuschauer ist während der Partie in der Südkurve zusammengebrochen. Alle Reanimationsversuche waren leider nicht erfolgreich. Wir senden den Angehörigen unser herzliches Beileid. Unsere Gedanken sind bei euch", teilten die Schalker eine knappe Stunde nach Spielende via Twitter mit.

Nach Durchsage: Stille im Stadion

Aus Respekt vor der betroffenen Person stellten die Fans beider Mannschaften ihre Anfeuerungen bereits in der Schlussphase der Partie ein. Der Stadionsprecher informierte die Zuschauer über den Notfall. Nach dem Schlusspfiff der mit 0:3 aus Schalker Sicht ausgegangenen Begegnung gab es lediglich verhaltenen Applaus für die Spieler.

"Man bekommt das natürlich mit, gerade wenn so ein Hexenkessel wie die Arena auf einmal ruhig ist", sagte Schalke-Torhüter Ralf Fährmann bei "Sky".