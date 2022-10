Zusammen mit St. Pauli: Werder reist ins Trainingslager

Werder Bremen und der FC St. Pauli machen gemeinsame Sache und heben im Januar per Charterflieger ins Trainingslager nach Spanien ab.

Feinschliff in der Sonne: Ole Werner und Werder zieht es nach Spanien. IMAGO/Nordphoto

Wir der Bundesligist mitteilte, wird sich das Team von Coach Ole Werner vom 2. bis 9. Januar in der Nähe von Murcia auf die Restrunde der Bundesliga vorbereiten. Wie zuletzt wird dann auch das Team von Zweitligist FC St. Pauli mit an Bord sein, wenn der Flieger in Bremen Richtung Alicante abhebt.

Die Hamburger beziehen ihr Quartier in Benidorm unweit der Bremer Unterkunft. So liegt es auch nahe, dass ein Testspiel der beiden Klubs für den 4. Januar (15.30 Uhr) vereinbart wurde. Werder wird zusätzlich am 8. Januar gegen den FC St. Gallen aus der Schweiz antreten.

Nach dem Ende der WM in Katar geht es für Werder erst am 21. Januar mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln mit dem 16. Spieltag weiter.