Zurück in die Heimat? Kölns Limnios auf dem Sprung

Kölns Flügelspieler Dimitrios Limnios steht nach kicker-Informationen vor einem Winter-Wechsel nach Griechenland. Der 25-Jährige war im Sommer 2020 von PAOK Saloniki zu den Geißböcken gekommen, hatte seitdem aber nur 14-mal in der Bundesliga gespielt und war zwischenzeitlich an Twente Enschede in die Niederlande verliehen. Nun könnte der Weg des Griechen zurück zu PAOK oder zu Panathinaikos Athen führen. Der FC würde Limnios wohl keine Steine in den Weg legen.