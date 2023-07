Zurück bei Kompany: Hoffenheim verleiht Bruun Larsen

Jakob Bruun Larsen erhält eine "sportliche Luftveränderung" in der Premier League. Die TSG Hoffenheim hat ihren einstigen Millionen-Neuzugang aber noch nicht abgeschrieben.

Die TSG Hoffenheim verleiht Jakob Bruun Larsen zum zweiten Mal seit seiner Verpflichtung im Januar 2020 - und zum zweiten Mal zu Vincent Kompany. Wie der Bundesligist am Donnerstag bekanntgab, verbringt der 24 Jahre alte Offensivspieler die Saison 2023/24 beim FC Burnley, den Kompany als Trainer zurück in die Premier League geführt hat. Zuvor verlängerte die TSG Bruun Larsens Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Neun Millionen Euro hatten die Hoffenheimer vor dreieinhalb Jahren an Borussia Dortmund für den sechsmaligen dänischen Nationalspieler gezahlt, doch ein Schlüsselspieler wurde er seitdem noch nicht. "Jacob ist ein hochveranlagter Offensivspieler, der unglaublich viel Talent mitbringt. Es ist bedauerlich, dass ein derart begabter Spieler in den vergangenen Jahren sein Potenzial immer nur ansatzweise zeigen konnte. Er hatte immer wieder seine Einsatzzeiten, konnte sein Topniveau für die TSG aber leider nicht konstant abrufen", sagt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen.

"Ich wollte nach Burnley kommen"

Das hat auch mit vielen Verletzungen zu tun, etwa einer Leisten-Operation in der vergangenen Saison, in der Bruun Larsen nur zwölf Bundesligaeinsätze verzeichnete (ein Tor). "In sehr zielgerichteten Gesprächen sind wir nun zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, dass Jacob eine sportliche Luftveränderung guttun würde", so Rosen. Mit Kompany habe Larsen bereits in Belgien "erfolgreich zusammengearbeitet". Der Rechtsfüßer hatte die Rückrunde der Saison 2020/21 beim RSC Anderlecht verbracht und 19 Pflichtspiele absolviert.

"Ich wollte nach Burnley kommen", wird der Neuzugang vom Aufsteiger zitiert. "Das ganze Projekt hat mich wirklich inspiriert, und als ich von der Möglichkeit gehört habe, wusste ich, dass ich das tun wollte. Es ist ein Traum für mich, hier zu sein und die Möglichkeit zu bekommen, in der Premier League zu spielen." Die Saison beginnt für die Clarets gleich mit einem Kracher: Am 11. August (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Triple-Sieger Manchester City im Turf Moor zu Gast.