Zum zehnten Mal: Gladbach bereitet sich wieder am Tegernsee vor

Gladbach bezieht im Sommer wieder das Trainingslager am Tegernsee - und feiert dort ein Jubiläum.

Vom 23. bis zum 30. Juli wird sich die Borussia den Feinschliff für die Bundesliga-Saison 2023/24 wieder in Oberbayern holen. Die Mannschaft vom Niederrhein hatte schon von 2012 bis 2019 sowie 2022 am Tegernsee logiert.

Folglich ist es das zehnte Mal, dass die Borussen ihre Zelte im Sommer dort aufschlagen. Zunächst hatten die Gladbacher in Rottach-Egern Station gemacht. Nachdem die Sommer-Trainingslager in 2020 und 2021 dann Corona-bedingt in Harsewinkel-Marienfeld stattgefunden hatten, waren die Fohlen im zurückliegenden Jahr wieder an den Tegernsee zurückgekehrt.

"Dass wir unser Sommer-Trainingslager am Tegernsee abhalten, ist eine inzwischen lieb gewonnene Tradition", sagt Borussias Sportdirektor Roland Virkus in einer Klub-Mitteilung. "Uns werden dort wieder optimale Bedingungen erwarten und wir freuen uns sehr, dort sicherlich auch wieder den einen oder anderen Borussia-Fan anzutreffen."